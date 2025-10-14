Некоторым украинским пенсионерам обрежут выплаты после 31 декабря: кто должен пройти идентификацию

Украинские пенсионеры, которые получают пенсию в Украине, но фактически проживают за границей или на оккупированных территориях, должны пройти идентификацию

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за пределами Украины или проживают на оккупированных территориях, должны ежегодно проходить физическую идентификацию. Это необходимо для продолжения получения выплат. В 2025 году дедлайн для прохождения процедуры – до 31 декабря.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики. "Телеграф" расскажет детали о том, как происходит эта идентификация и для чего она нужна.

Как подать заявление на видеоидентификацию: инструкция

Идентификация — это подтверждение того, что человек, получающий выплаты, жив и действительно является тем, за кого себя выдает. Учитывая военное положение, ПФУ предусмотрел возможность дистанционной идентификации через видеосвязь.

Услуга доступна:

пенсионерам и получателям страховых выплат, находящихся за границей ;

; тем, кто проживает на временно оккупированных территориях Украины.

В первом случае в заявлении следует отметить, что вы находитесь за пределами Украины. Во втором – эта отметка не ставится.

Чтобы пройти идентификацию, необходимо подать заявку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. На главной странице выберите раздел "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".

Как подать заявление на прохождение видеоидентификации

Ознакомьтесь с правилами и подтвердите, что подпадаете под одну из категорий — нажмите кнопку "Продолжить".

Заполните все поля в форме, включая:

личные данные;

серию и номер документа, удостоверяющего личность;

электронный адрес и номер телефона;

выберите, через какое приложение хотите проходить видеосвязь (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber, WhatsApp или Signal);

если нужно – укажите, что вам нужен переводчик жестового языка или сопровождение ассистента;

поставьте галочку, если вы временно за границей;

дайте согласие на получение уведомлений от ПФУ;

нажмите кнопку "Подать заявление".

Форма данных для заявления на прохождение видеоидентификации

По желанию добавьте сканы документов (паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН, трудовую книжку и т.п.). Каждый файл – до 1 МБ.

Требуется паспорт и 20 минут: как подготовиться к сеансу видеоидентификации

Видеоидентификация проводится не ранее чем через 10 рабочих дней после подачи заявки и не позднее 30 календарных дней. Пройти ее можно в любом из приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Во время сеанса, который длится около 20 минут, представитель ПФУ проводит опрос, верифицирует документы и фиксирует данные. При себе нужно иметь паспорт (или свидетельство о рождении – для детей). Паспорт-книжечка должна содержать вклеенные фотографии в 25 и 45 лет.

Заявитель должен озвучить:

ФИО;

дату и место рождения;

паспортные реквизиты;

контактную информацию;

адрес регистрации и фактического проживания;

реквизиты пенсионного удостоверения и РНОКПП;

информацию об обращении в ПФУ и т.д.

Могут задаваться дополнительные вопросы об образовании, трудовой деятельности, участии в военной службе, льготах, размере и способе получения пенсии.

Какие вопросы задают во время прохождения видеоидентификации

В случае плохой связи или прерывания соединения дата повторной сессии согласовывается дополнительно.

После завершения идентификации специалист ПФУ формирует видеозапись, делает скриншоты документов и заполняет протокол. Эти материалы передаются в соответствующее подразделение Пенсионного фонда в течение 5 дней.

В течение 10 дней с момента видеоидентификации ПФУ принимает решение об установлении или неустановке личности. Еще в течение трех рабочих дней после этого заявитель получает уведомление о результате.

Процедура бесплатна, и ее можно пройти из любого уголка мира, имея доступ в интернет и смартфон или компьютер с камерой.

А вы живы? Для чего нужна идентификация

Ежегодная идентификация пенсионеров – это обязательная процедура, которая помогает избежать мошенничества в системе пенсионных выплат. В условиях войны она стала еще более актуальной. После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу или оказались на временно оккупированных территориях, где у государства нет физического контроля над получателями социальной помощи. Поэтому Пенсионный фонд ввел современные способы проверки, чтобы выплаты получали только те, кому они действительно принадлежат.

Главная цель – подтвердить, что пенсионер жив, не получает выплаты из других источников (например, от оккупационных "администраций"), а его документы – подлинные. Без такой проверки выплаты могут начисляться на фиктивные счета, пропавшие или даже умершие лица.

По состоянию на апрель 2025 года в Украине проживало более 10,3 миллионов пенсионеров. Это почти на 180 тысяч меньше, чем годом ранее — из-за войны, природных потерь и миграции. Средний размер пенсии после последней индексации составил 6341 гривну.

Сколько пенсионеров зарегистрировано в Украине/Опендатабот

В первом полугодии 2025 года ПФУ произвел выплаты украинским пенсионерам в 15 странах на сумму 73,4 тыс. долларов и 3,3 млн. евро, что говорит о соотношении количества получателей выплат в европейских странах и Соединенных Штатах.

Точное количество находящихся на оккупированных территориях пенсионеров в открытых источниках не сообщается. "Телеграф" обратился в ПФУ с запросом о предоставлении данной информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине право на пенсию по возрасту имеют только те граждане, которые накопили необходимый страховой стаж — то есть работали официально и платили взносы в Пенсионный фонд. Однако государство не оставляет без внимания и тех, кто по определенным причинам не набрал достаточный стаж. В таких случаях граждане могут получать социальную пенсию – форму государственной поддержки для малоимущих лиц пожилого возраста.