Какая пенсия при стаже 35 лет: размер и условия в 2025 году

Украинцы, которые накопили 35 лет стажа, могут узнать размер своей будущей пенсии

Пенсия украинца зависит от многих факторов, главным из которых является страховой стаж. Он напрямую влияет на размер и сроки выплат. Но кроме него во внимание берут также зарплату будущего пенсионера в соотношении к средней зарплате по Украине.

"Телеграф" объясняет, какую пенсию будет иметь украинец, если он накопил 35 лет стажа.

Требования к стажу для выхода на пенсию

С 2025 года в Украине порядок выхода на трудовую пенсию, согласно данным ПФУ, выглядит следующим образом:

в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

если стажа недостаточно, человек может проработать до 63 лет – тогда можно выйти на пенсию с минимальным размером стажа в 22 года.

чтобы получить пенсию по возрасту в 65 лет, достаточно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Это важно знать: Условия выхода на пенсию в Украине постепенно становятся более строгими. С 2026 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь уже не менее 33 лет официального стажа. Согласно закону, это требование будет расти ежегодно на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет.

Поэтому, имея 35 лет стажа, пенсионер может выйти на отдых как в 60, так и в 63 или 65 лет. При этом, чем позже человек выйдет на заслуженный отдых с таким стажем, тем больше будут его выплаты.

Как рассчитать пенсию за 35 лет стажа

Рассчитать свою будущую пенсию можно, но для этого нужно довольно много данных. Каким будет размер выплат можно узнать по специальной формуле, которую предлагает Пенсионный фонд:

пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты будущего пенсионера × коэффициент страхового стажа × среднюю заработную плату по Украине.

Справка:

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) — это соотношение средней з/п человека к средней з/п по Украине;

коэффициент страхового стажа (КС) — это количество лет стажа, которые умножены на 1%;

средняя заработная плата по Украине (СЗ) — это зарплата за предыдущие 3 года, расчет которой проводит ПФУ.

Пример расчета: какая может быть пенсия, если стаж 35 лет

Для расчета пенсии при стаже 35 лет мы возьмем:

средняя з/п будущего пенсионера — 20 тыс. грн (предположим, что она была стабильной в течение всего расчетного периода и соотношение ее к средней по стране не менялось, хотя на практике так не бывает);

коэффициент трудового стажа – 35 лет × 1% = 0,35;

средняя з/п в Украине (ее берут за 3 года, с 2022 по 2024) — 15 057,09 грн.

В итоге по формуле можно узнать, какой будет пенсия:

20 000грн (средняя зарплата, которую получал человек) / 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) × 0, 37 (коэффициент стажа) × 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) = ~7000 грн.

Важно: На практике эти расчеты намного сложнее, так как индивидуальный коэффициент зарплаты вычисляется на основе зарплаты человека за каждый месяц деленной на среднюю зарплату по стране за этот месяц. Затем находят среднее значение всех этих ИКЗ – в ПФУ такие расчеты делают автоматически. Но суть расчетов остается той же: чем больше страховой стаж и заработная плата – тем выше пенсия.

Дополнительные факторы, влияющие на пенсию

Среди факторов, которые влияют на размер выплат можно отметить следующие:

Индексация: Пенсии пересматриваются ежегодно с учетом инфляции и роста средней зарплаты, что может увеличить выплаты, например, для пенсионеров, которые продолжают работать.

Пенсии пересматриваются ежегодно с учетом инфляции и роста средней зарплаты, что может увеличить выплаты, например, для пенсионеров, которые продолжают работать. Сверхнормативный стаж: Каждый год дополнительного стажа (сверх установленной нормы) может увеличивать пенсионную выплату на определенный процент.

Каждый год дополнительного стажа (сверх установленной нормы) может увеличивать пенсионную выплату на определенный процент. Вредные условия труда: Работа на вредных производствах, а также такие статусы, как участник боевых действий, могут давать право на дополнительные годы стажа или повышение выплат.

Работа на вредных производствах, а также такие статусы, как участник боевых действий, могут давать право на дополнительные годы стажа или повышение выплат. Особые категории: Определенные категории граждан, например, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, также могут получать надбавки.

Определенные категории граждан, например, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, также могут получать надбавки. Регион проживания: Размер пенсии может зависеть от региона, в котором проживает пенсионер.

Размер пенсии может зависеть от региона, в котором проживает пенсионер. Год выхода на пенсию: Этот фактор учитывается, поскольку законодательство устанавливает разные требования к стажу и размер коэффициентов на разные годы.

Где можно получить точный расчет

Точный расчет будущей пенсии при стаже 35 лет можно получить в Пенсионном фонде. Также можно воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте ПФУ.

Как пользоваться калькулятором:

Войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ;

Проверить актуальность своих персональных данных (ФИО, дату рождения, пол), в случае необходимости – внести правильные данные.

Выбрать алгоритм расчета пенсии – по введенным данным или по стажу, который человек получит на дату наступления пенсионного возраста.

Актуализировать данные по работе – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и при необходимости отредактировать суммы ежемесячного заработка. Надо нажать "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполнить необходимые поля. Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.

Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

После расчета пенсии пользователь получит следующую информацию:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или с учетом стажа на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Эти результаты расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ постоянно. Вносить изменения и уточнения, а также рассчитывать пенсию можно неограниченное количество раз.

В ПФУ отмечают, что "Пенсионный калькулятор" рассчитывает ориентировочный размер пенсии по возрасту по показателям на момент расчета и с учетом действующих механизмов исчисления страхового стажа и заработной платы. Поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе более точен.

Вывод

35 лет стажа на данный момент дает право получать полную пенсию по возрасту. Такое количество лет является большим, чем минимальные требования, однако важно помнить, что они с каждым годом становятся все жестче.

Совет: чтобы быть в курсе своей будущей пенсии рекомендуем регулярно проверять свой стаж, планировать взносы, следить за законодательными изменениями и делать расчеты.

Напомним, ранее мы писали о том, на какую пенсию рассчитывать в 2025 году, если есть минимальный стаж и до 25 тысяч зарплаты.