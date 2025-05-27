Самый низкий в мире? Сеть изумляет необычный автомобиль "банановая кожура" из Тайвани (видео)

Эта машина создавалась специально для выставок

В сети в последние несколько дней активно обсуждают необычный автомобиль с самой низкой посадкой, который создали на Тайване. Что интересно, водитель внутри этой машины ведет ее не сидя, а лежа, смотря в камеры.

"Телеграф" собрал фото, видео и информацию об этом авто в сети. Как оказалось, оно сделано на основе Honda Civic K6, но его уже успели прозвать "банановой кожурой" из-за необычного вида.

На кадрах видно, что сама по себе машина будто бы состоит только из верхней части корпуса.

Как оказалось, этот автомобиль был создан специально для выставок. В сети пишут, что они якобы является самым низктм в мире.

Стоит добавить, что несколько лет назад в Италии соорудили подобный низкий автомобиль. Его высота — менее полуметра, клиренс составляет всего 30 мм. Эту машину построили на базе старого Fiat Panda 1977 года выпуска. Автомобиль также называть самым низким в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если натереть машину колбасой. Такой "лайфхак" гуляет по интернету, якобы полировка колбасой может придать авто блеску, но на самом деле результат совсем другой. В комментариях под роликом пользователи сети шутят, что єто ценный лайфхак "как отомстить тому самому соседу".