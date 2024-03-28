Ви не залишитись без пенсії: як надати нові банківські реквізити через вебпортал ПФУ

Зробити правки можна самостійно

Українці через 5 підстав можуть залишитись без пенсій. Однак є ще одна популярна причина, коли ПФУ відмовить у нарахуванні виплати — зміна банківського рахунку або банку.

Як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, подати нові дані можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Період часу, який буде розглядатись заява, невідомий, але стан опрацювання можна перевірити в "Мої звернення".

Щоб подати заяву, особі треба авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Потім у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути на пункт "Внесення змін до пенсійної справи", обрати "Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)".

Наступним кроком треба заповнити заяву та завантажити проскановані документи — паспорт заявника, ідентифікаційний номер, реквізити банківського рахунку.

Варто зауважити, що є вимоги, які треба враховувати при виготовленні документу:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скановані копії виготовляються з оригіналів документів;

вони повинні бути кольорові, чіткі та читабельні;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Після цього треба перевірити внесені дані, підписати заяву за допомогою КЕП та натиснути "Відправити до ПФУ".

Стан розгляду заяви можна побачити в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно можна подати нову інформацію до пенсійної справи дистанційно.