Допоможе калькулятор або формула: як українцям дізнатись розмір майбутньої пенсії

Усе можна зробити самостійно

Кожен українець, який має право на майбутню пенсію, може розраховувати її розмір самостійно. Сума такої виплати залежить від страхового стажу та зарплати.

Як мовиться на сайті Пенсійного Фонду України, щоб дізнатись розмір майбутньої пенсії, особа може скористатись "Пенсійним калькулятором". Така функція є в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Під час проведення розрахунку пенсії за допомогою калькулятора спочатку треба перевірити актуальних даних — дату народження, стать тощо. Якщо така інформація неправдива, то необхідно внести нові дані.

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Якщо особа не може зайти в особистий кабінет, то можна скористатись простою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких пенсіонерів держава може заблокувати банківські картки.