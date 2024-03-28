Вы не остаетесь без пенсии: как предоставить новые банковские реквизиты через вебпортал ПФУ
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Украинцы из-за 5 оснований могут остаться без пенсий. Однако есть еще одна популярная причина, когда ПФУ откажет в начислении выплаты – изменение банковского счета или банка.
Как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, предоставить новые данные можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. Период времени, который будет рассматриваться заявлением, неизвестен, но состояние обработки можно проверить в "Мои обращения".
Чтобы подать заявление, лицу нужно авторизоваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Затем в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать на пункт "Внесение изменений в пенсионное дело", выбрать "Заявление на изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)".
Следующим шагом нужно заполнить заявление и загрузить отсканированные документы – паспорт заявителя, идентификационный номер, реквизиты банковского счета.
Следует заметить, что есть требования, которые следует учитывать при изготовлении документа:
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
- формат файла: JPG, JPEG, PDF;
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
- сканированные копии производятся из оригиналов документов;
- они должны быть цветными, четкими и читабельными;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
После этого следует проверить внесенные данные, подписать заявление с помощью КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".
Состояние рассмотрения заявления можно увидеть в разделе "Мои обращения".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно можно подать новую информацию в пенсионное дело дистанционно.