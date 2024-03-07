Є 10 днів: як дистанційно подати нові дані до пенсійної справи та не залишитись без виплат

Є покрокова інструкція

Українці, яка мають право на пенсію, за певних обставин можуть залишитись без виплат. Одна з поширених помилок може стати зміна даних.

Як мовиться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає Пенсійний фонд, українці мають повідомити про зміну даних в територіальні органи ПФУ протягом 10 днів. Це також можна зробити самостійно в електронному вигляді.

Згідно з даними, протягом 10 днів пенсіонер має повідомити про:

отримання нового зразка паспорта громадянина України — ID-картки;

отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;

зміну прізвища;

зміну ідентифікаційного коду;

зміну адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Як пенсіонеру змінити дані в електронному виді

Покрокова інструкція для літніх осіб:

Крок 1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку Вхід та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть опцію Внесення змін до пенсійної справи.

Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть ту, яка вам потрібна:

Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або навпаки);

Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання);

Заява на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному держу триманні;

Заява про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MY TRANSFER;

Заява про зміну особистих даних пенсіонера (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних).

Натисніть на обране вікно.

Крок 4. У полях заяви, яка з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.

Крок 5. Завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних та підтвердіть, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду, про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.

Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі Мої звернення (на панелі зліва).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю самостійно розрахувати суму своєї майбутньої пенсії.