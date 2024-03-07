Є 10 днів: як дистанційно подати нові дані до пенсійної справи та не залишитись без виплат
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є покрокова інструкція
Українці, яка мають право на пенсію, за певних обставин можуть залишитись без виплат. Одна з поширених помилок може стати зміна даних.
Як мовиться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає Пенсійний фонд, українці мають повідомити про зміну даних в територіальні органи ПФУ протягом 10 днів. Це також можна зробити самостійно в електронному вигляді.
Згідно з даними, протягом 10 днів пенсіонер має повідомити про:
- отримання нового зразка паспорта громадянина України — ID-картки;
- отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;
- зміну прізвища;
- зміну ідентифікаційного коду;
- зміну адреси проживання;
- працевлаштування;
- звільнення з роботи.
Як пенсіонеру змінити дані в електронному виді
Покрокова інструкція для літніх осіб:
Крок 1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку Вхід та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть опцію Внесення змін до пенсійної справи.
Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть ту, яка вам потрібна:
- Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або навпаки);
- Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання);
- Заява на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному держу триманні;
- Заява про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MY TRANSFER;
- Заява про зміну особистих даних пенсіонера (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних).
- Натисніть на обране вікно.
Крок 4. У полях заяви, яка з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.
Крок 5. Завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних та підтвердіть, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду, про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.
Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.
Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі Мої звернення (на панелі зліва).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю самостійно розрахувати суму своєї майбутньої пенсії.