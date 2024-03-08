"Нам не сподобається": економіст спрогнозував, що буде з пенсією в Україні після війни

Україні потрібна притока мігрантів та повернення біженців

Те, що буде з пенсіями в Україні після війни, пов’язане безпосередньо з тим, скільки наших громадян повернеться назад. А кожен день затягування війни зменшує готовність повертатися.

Таку думку висловив економіст Павло Шеремета у інтерв’ю "РБК-Україна". За його прогнозами, зараз, за оптимістичним прогнозом, в Україну після завершення війни готові повернутися близько половини громадян.

"Кожен день війни зменшує готовність людей повертатися. Якщо брати перспективу трохи далі, то там ситуація є трохи гіршою. У нас відбувається дуже серйозне старіння нації. На одного пенсіонера не вистачає людей, що працюють. Це за нинішньої солідарної пенсійної системи", — каже він і додає "Взагалі ця система застаріла й дивна, як залишок радянського союзу. Давно потрібно було зробити те, що зробили наші сусіди. Відповідно Західна Європа та США завжди це мали — індивідуальну пенсійну систему, тобто коли ти заощаджуєш собі на пенсію.Для українців це болюча тема, і влада це розуміє. Але, на жаль, жодна влада так і не спромоглася провести пенсійну реформу. У результаті в нас залишається ця солідарна система. І перспективи для таких людей, як я, які ще не на пенсії, але вже наближаються до цього, примарні. Я вже не кажу про молодих людей".

Він вважає, що якщо не буде серйозного повернення наших біженців і якщо не буде збільшення нашого населення через притік іммігрантів, це створює серйозні питання на майбутнє. У зв’язку з цим економіст порекомендував українцям якнайшвидше перейти до планування власної пенсії.

"Хоча мені важко уявити, що пенсії не виплачуються. Але ця пенсія нам не сподобається, як і сьогодні вона не подобається пенсіонерам. Ви хочете мати хорошу пенсію? Це ваша відповідальність. Зараз меншість людей працює на державу. Тим не менше практично всі очікують від держави пенсії. Чекайте! Час змінився. Держава не повинна нести цю відповідальність. Мене критикують за те, що я це кажу, але ж я не є держава. Вона може вирішити, що буде нести цю відповідальність. Просто я знаю дещо про стан фінансів в Україні. Відповідно, друзі, я кажу й собі, і вам, і нашим читачам, особливо молодим: забудьте про державні пенсії. Якщо я пів року пропрацював в уряді, а решту часу — в приватній економіці, то що мені винна держава? Ти все життя працював у приватному секторі, то де твої заощадження, Павле? Я думаю, нас життя змусить перейти на індивідуальне фінансування пенсій. Це те, що робить увесь розвинений світ.", — підсумував Шеремета.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українцям дізнатися про розмір майбутньої пенсії.