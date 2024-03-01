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Виплата 6-кратної пенсії: за яких обставин літній особі здійснять таке нарахування

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 01 березня 2024, 14:33
Гривня. Фото Відкриті джерела

На яких підставах можна втратити нарахування

Україна продовжує нараховувати пенсії для своїх громадян. У разі, якщо особа переїде за кордон на постійне місце проживання, то отримає 6-місячну виплату пенсії.

Така виплата буде здійснена з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Про це мовиться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — пояснюється у законі.

Водночас у документі нагадують, що є 5 підстав для скасування пенсій:

  • невірні відомості у наданих документах;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
  • у разі смерті пенсіонера;
  • якщо особа не отримувала пенсії протягом шести місяців;
  • в інших випадках, передбачених законом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців держава здійснить виплату 10-кратної пенсії.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Виїзд за кордон