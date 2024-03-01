Виплата 6-кратної пенсії: за яких обставин літній особі здійснять таке нарахування

На яких підставах можна втратити нарахування

Україна продовжує нараховувати пенсії для своїх громадян. У разі, якщо особа переїде за кордон на постійне місце проживання, то отримає 6-місячну виплату пенсії.

Така виплата буде здійснена з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Про це мовиться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — пояснюється у законі.

Водночас у документі нагадують, що є 5 підстав для скасування пенсій:

невірні відомості у наданих документах;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

у разі смерті пенсіонера;

якщо особа не отримувала пенсії протягом шести місяців;

в інших випадках, передбачених законом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців держава здійснить виплату 10-кратної пенсії.