У наступном році курс долара перестрибне 45 грн? Фурса пояснив чого чекати

Наразі курс долара сягає 41 грн

Курс долара, який прописано у бюджеті на наступний рік, фактично нічого не змініть. Адже це прогноз, а не фіксована цифра.

Про це фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів "Телеграфу" у матеріалі "Що буде з пенсіями і чи запровадять ПДВ для ФОПів – економіст про держбюджет на 2026 рік".

Що треба знати:

На 2026 рік у проєкті бюджету курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні

Національний банк України утримує курс іноземних валют

Цифри закладені у бюджет на 2026 рік можуть не відповідати дійсності

За словами Фурси, курс, прописаний у бюджеті, ні на що не впливає, бо це просто прогноз. Чи буде він таким, чи ні – ніхто не знає. Тобто вказані у Держбюджеті цифри стосовно курсу фактично нічого не можуть гарантувати.

Курс долара 6 грудня 2025

Наразі можна побачити, що волатильність валютного курсу є мінімальною. Як каже фінансовий експерт, Нацбанк курс тримає, і те, що було прописано в бюджеті цього року, не виправдалося. Тому не варто звертати увагу на курси, які прописані у бюджеті і наступного року.

Нагадаємо, вже відомо, з яких банків українці найактивніше забирають гроші та куди їх вкладають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фінансист Андрій Шевчишин назвав головну умову стрибка валюти у 2026 році.