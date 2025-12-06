Рус

У наступном році курс долара перестрибне 45 грн? Фурса пояснив чого чекати

Тетяна Крутякова
Курс долара Новина оновлена 06 грудня 2025, 19:23
Курс долара. Фото dengi.ua

Наразі курс долара сягає 41 грн

Курс долара, який прописано у бюджеті на наступний рік, фактично нічого не змініть. Адже це прогноз, а не фіксована цифра.

Про це фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів "Телеграфу" у матеріалі "Що буде з пенсіями і чи запровадять ПДВ для ФОПів – економіст про держбюджет на 2026 рік".

Що треба знати:

  • На 2026 рік у проєкті бюджету курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні
  • Національний банк України утримує курс іноземних валют
  • Цифри закладені у бюджет на 2026 рік можуть не відповідати дійсності

За словами Фурси, курс, прописаний у бюджеті, ні на що не впливає, бо це просто прогноз. Чи буде він таким, чи ні – ніхто не знає. Тобто вказані у Держбюджеті цифри стосовно курсу фактично нічого не можуть гарантувати.

Курс долора 6 грудня 2025
Курс долара 6 грудня 2025

Наразі можна побачити, що волатильність валютного курсу є мінімальною. Як каже фінансовий експерт, Нацбанк курс тримає, і те, що було прописано в бюджеті цього року, не виправдалося. Тому не варто звертати увагу на курси, які прописані у бюджеті і наступного року.

#Прогноз #Курс долара