Чи є сенс скуповувати долари? Експерти розповіли, яким буде курс до Нового року

Частину коштів тримати в іноземній валюті цілком розумно

До кінця поточного року курс української гривні залишатиметься відносно стабільним. Так вважають фінансові експерти, які аналізують нинішні тенденції на валютному ринку.

За умови активного стримування регулятором коливань на міжбанківському валютному ринку курс долара до кінця року зростатиме непомітно, без ривків. Про це пише онлайн-медіа "Фокус".

Що потрібно знати

Курс долара та євро до кінця року залишиться стабільним

Експерти радять не скуповувати валюту, а розглянути валютні ОВДП

Частину заощаджень можна тримати в іноземній валюті

Більшість експертів сходяться на думці, що до Нового року долар коштуватиме близько 42-43 грн., а євро зупиниться на позначці 49-50 грн.

При цьому якщо сезонний попит на валюту зросте швидше, ніж її пропозиція, аналітики навіть не виключають невелике ослаблення гривні на початку 2026 року. Утім, вони не рекомендують зараз скуповувати валюту бездумно.

Куди краще вкласти кошти

Купівля доларів

Щоб зберегти заощадження, буде раціональним розглядати валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). З урахуванням державних гарантій, прибутковість цих цінних паперів у валюті вища, ніж за депозитами, при цьому ризики зведені до мінімуму. Втім, якщо поки що долар не піднявся вище 43 грн, купівля валюти для подорожей або дорогого придбання виглядає цілком раціонально.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін зауважив, що частину заощаджень доречно тримати в іноземній валюті. "Це допомагає зберегти купівельну спроможність капіталу та зменшити ризики, пов’язані з коливаннями гривні та інфляцією", — зауважив експерт, додавши, що таке розширення спектра активів також створює основу для більш збалансованого управління особистими фінансами.

