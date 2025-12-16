Євро подолало позначку 50 грн: що чекати українцям у 2026 році

Початок року може показати курс євро трохи вищий за 50 грн

У понеділок, 15 грудня, банки в Україні оновили свої курси і в деяких із них євро почали продавати по 50 гривень. На це одразу кілька причин, проте експерти впевнені, що підіймати паніку не варто.

Що потрібно знати:

Попри коливання, гривня залишається відносно стабільною

"Гойдалки" гривні до євро в основному залежать від курсу євро до долара

Поступове ослаблення національної валюти не є небезпечним сигналом

Про це "Телеграфу" розповіли експерти. Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус пояснив, що в умовах, яких зараз є Україна, певна інфляція її національної грошової одиниці має відбуватися.

Фахівець додав, що коли приймався бюджет України на 2025 рік, середній курс гривні до долара складав близько 45 грн за долар і за рік коливався в діапазоні 43–45 грн.

Причини короткострокового ослаблення гривні пов’язані, як вважає експерт, з політикою Міністерства фінансів та Національного банку України. Міністерство зацікавлене у слабшій національній валюті.

Тому що вони отримують у валюті гроші, а потім у Центральному Національному Банку обмінюються на гривні. І чим слабша валюта, тим більше вони отримують гривень відповідно. Які йдуть у нас на фінансування соціальної сфери пояснив Ус.

Водночас економіст Олег Устенко каже, що здебільшого всі гойдалки курсу гривні до євро відбуваються через те, як євро коливається щодо долара.

Він також нагадав, що ще влітку цього року озвучував такий прогноз:

Я б орієнтувався на те, що курс рухатиметься убік за 1 євро — 1 долар та 20 центів. Курс до гривні, у плані євро, це похідне від курсу, який є в парі євро до долара. Берете будь-який курс, який у нас буде долар-гривня, а потім можете множити його на 1.18 зараз, або на 1.2 за кілька тижнів чи днів. І тоді отримуватимете той курс, який буде гривня щодо євро. Ми рухаємось у напрямку 50 гривень каже Устенко.

Прогноз курсу долара та євро на 2026 рік

Іван Ус прогнозує, що початок року може показати курс євро трохи вище за 50 грн, але, на його думку, він навряд чи перевищить 52 грн. Щодо долара, у бюджеті на 2026 рік середній курс закладено на рівні 45,7 грн за долар.

Поступове ослаблення національної валюти не є "небезпечним сигналом", а скоріше логічним кроком в умовах поточної економічної ситуації та співпраці з міжнародними партнерами.

Олег Устенко раніше в інтерв’ю Новини.LIVE казав, як розраховувати курс євро до гривні наступного року:

Якщо середньорічний курс коштує наступного року 45, скажімо, з половиною гривень за 1 долар, то, відповідно, ти маєш орієнтуватися на курс євро. Знову-таки, 45,5 множиш на 1,2 і плюс 9 гривень додаєш, і ти маєш побачити курс 54. Якщо ти віриш у курс 45,5 середньорічний, то відповідно середньорічний євро на наступний рік ти маєш бачити десь на рівні близько 54-55 гривень за 1 євро наголосив економіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фінансист Андрій Шевчишин назвав головну умову стрибка валюти у 2026 році.