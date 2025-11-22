Коли долар буде по 45. Фінансист назвав головну умову стрибка валюти

На курс можуть вплинути не тільки "мирний" план та корупційний скандал

Зростання курсу долара до 45 грн за одиницю цілком можлива в Україні, але досить багато в цьому питанні залежить від Національного банку України (НБУ). Тут слід розуміти, що розмови про "мирний план" США та корупційний скандал в енергетиці не пройшли безслідно.

Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі "Корупційний скандал, мирний план і місія МВФ. Чому знову дорожчає долар і що буде з курсом".

Що треба знати:

Наразі курс долара в Україні коливається в межах 42 грн/$

Іноземна валюта може стати по 44-45 грн, але за щонайменше однієї умови

Як каже Шевчишин, курси на рівні 44-45 грн/$ теоретично можливі. Адже відкидати таку можливість на тлі корупційного скандалу та мирних переговорів не можна. Але слід розуміти, що для стрибка курсу аж на 2-3 грн має, так би мовити, втрутитись НБУ.

Курс долара зараз

Фінансист пояснює, що для початку з таким ціновим рівнем має погодитись Нацбанк, а це можливо лише за умови скорочення потоку грошей в Україну. Тобто якщо відбудеться розбалансування платіжного балансу та державного бюджету. В цей момент НБУ цілком може діяти навипередки, вирівнюючи ситуацію курсом. Саме в цьому випадку й може долар стати по 44-45 грн.

