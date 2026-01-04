Після війни Україну може чекати новий Майдан: економіст пояснив суть проблеми

Впровадження ПДВ може спровокувати тисячі ФОПів на категоричні дії

Запропоноване Міністерством фінансів України внесення змін до Податкового кодексу, згідно з яким з 1 січня 2027 року фізичні особи-підприємці (ФОП) автоматично сплачуватимуть 20% податку на додану вартість (ПДВ), якщо їх річний обіг перевищуватиме один мільйон гривень, може викликати серйозну соціальну напругу. В першу чергу, це зачепить підприємців, які зараз боронять Україну на фронті.

Податкові зміни ніколи не сприяли заспокоєнню суспільства. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Кав'ярні, перукарні та магазинчики стануть дорожче: хто постраждає першими

Експерт вказав, що в ситуації з впровадженням нових податків є дуже небезпечний аспект. Ніхто не знає, як відреагують на це 300 тисяч колишніх ФОПів, які зараз воюють на фронті.

"В нас в Україні з'являться передумови для соціальної напруги, передреволюційних настроїв. Ми пам'ятаємо, в нас були вже ФОПівські Майдани, так це більше мільйона людей. Сьогодні на фронті 300 тисяч військових — це ФОПи, колишні ФОПи, які під час війни втратили бізнес. І в нас, якщо закінчиться війна, ці люди також дуже активно будуть вимагати справедливості й питати: а чому, поки я воюю, хтось інший заробляє гроші, або загалом чому знищили мій бізнес?", — розповів Амелін.

Водночас, економіст попередив про ще одну небезпеку. Непродумані рішення можуть створити критичну ситуацію, яку обов'язково використають росіяни.

"Можна сказати, що ці недолугі пропозиції Мінфіну створюють передреволюційну ситуацію в Україні, яка буде дуже на руку нашим ворогам", — зазначив Амелін.

Анатолій Амелін. Фото uifuture.org

Зокрема, за його словами було проведене опитування серед підприємців. Його результати насторожують.

"56% бізнесу кажуть, що їх головна проблема — непередбачуваність дій влади. Як можна інвестувати, як можна залучати гроші? Ну, навіть якщо я малий підприємець, я інвестую в свій розвиток. Але, як я можу інвестувати, якщо держава за останні 10 років понад 200 разів вводила зміни в податкове законодавство. Це дуже непередбачувана історія",- наголосив Амелін.

Також економіст наголосив, що це питання до української влади. Оскільки такі дії не є вимогою Міжнарожного валютного фонду (МВФ).

"Ці речі — це не вимога МВФ. Вимога МВФ — це мати відповідь на питання, як Україна планує обслуговувати борги", — резюмував Амелін.

Анатолій Амелін. Фото uifuture.org

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 січня змінились штрафи для роботодавців через посилення контролю за дотриманням трудових правил.