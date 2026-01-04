После войны Украину может ждать новый Майдан: экономист объяснил суть проблемы

Введение НДС может спровоцировать тысячи ФЛП на категорические действия

Предложенное Министерством финансов Украины внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которому с 1 января 2027 года физические лица-предприниматели (ФЛП) будут автоматически платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС), если их годовой оборот превышает один миллион гривен, может вызвать серьезное социальное напряжение. В первую очередь, это коснется предпринимателей, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Налоговые изменения никогда не способствовали успокоению общества. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Эксперт указал, что в ситуации с внедрением новых налогов есть очень опасный аспект. Никто не знает, как отреагируют на это 300 тысяч бывших ФЛП, которые сейчас воюют на фронте.

"У нас в Украине появятся предпосылки для социального напряжения, предреволюционных настроений. Мы помним, у нас были уже ФЛП Майданы, так это больше миллиона человек. Сегодня на фронте 300 тысяч военных — это ФЛП, бывшие ФЛП, которые во время войны потеряли бизнес. И у нас, если закончится война, эти люди также очень активно будут требовать справедливости и спрашивать: а почему, пока я воюю, кто-то другой зарабатывает деньги или вообще уничтожили мой бизнес?", — рассказал Амелин.

В то же время экономист предупредил о еще одной опасности. Непродуманные решения могут создать критическую ситуацию, которую обязательно используют россияне.

"Можно сказать, что эти несуразные предложения Минфина создают предреволюционную ситуацию в Украине, которая будет очень на руку нашим врагам", — отметил Амелин.

Анатолий Амелин. Фото uifuture.org

В частности, по его словам, был проведен опрос среди предпринимателей. Его результаты настораживают.

"56% бизнеса говорят, что их главная проблема — непредсказуемость действий власти. Как можно инвестировать, как можно привлекать деньги? Ну, даже если я малый предприниматель, я инвестирую в свое развитие. Но как я могу инвестировать, если государство за последние 10 лет более 200 раз вводило изменения в налоговое законодательство. Это очень непредсказуемая история", — подчеркнул Амелин.

Также экономист подчеркнул, что это вопрос к украинским властям. Поскольку такие действия не являются требованием Международного валютного фонда (МВФ).

"Эти вещи — это не требование МВФ. Требование МВФ — это ответ на вопрос, как Украина планирует обслуживать долги", — резюмировал Амелин.

