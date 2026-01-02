ФОП під ударом: чому новий ліміт на податки здається абсурдним

Ініціатива викликає критику експертів

З 2027 року в Україні пропонують внести зміни до Податкового кодексу. Відповідно до цих правил, фізичні особи-підприємці (ФОП) автоматично стають платниками податку на додану вартість (ПДВ), якщо за останні 12 місяців їхній оборот перевищує один мільйон гривень без урахування ПДВ.

Що потрібно знати:

Мільйон гривень на рік — це всього близько 2700 грн на день

У країнах ЄС поріг переходу на ПДВ становить 45–65 тис. євро, а у Франції, Італії та Великій Британії — 85 тис. євро

Експерти кажуть, що проєкт не відповідає європейській моделі, створить труднощі для бізнесу

Про це йдеться в матеріалі "Телеграф": "Кав’ярні, перукарні та магазинчики стануть дорожчими: хто постраждає першими".

Мільйон гривень на рік — це лише 2700 гривень на день. Тобто, наприклад, маленька кав’ярня, перукарня чи магазин легко перевищують суму за день роботи. Тому ліміт, який пропонує Мінфін, виглядає нереалістично низьким для сучасних реалій українського бізнесу.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман каже, що в Європі поріг переходу на ПДВ зазвичай становить 45-65 тисяч євро, а у Франції, Італії та Британії – 85 тисяч євро. А в Україні пропонують поріг 20 тисяч євро. Тобто майже вчетверо менше європейського рівня. З огляду на війну та складне адміністрування ПДВ не відповідає задекларованій європейській моделі.

Олег Гетман

Народний депутат Галина Васильченко в ексклюзивному коментарі також прокоментувала цю проблему:

Повномасштабне вторгнення посилило інфляцію, подорожчала валюта, зростає оренда та комунальні послуги. Все це збільшує витрати на ведення бізнесу. Зрештою, якщо ми дивимося на європейську модель, то там близько 20 тис. євро. Якщо додати до цієї війни і надважкого адміністрування ПДВ, то це ніяк не схоже на європейські стандарти.

Галина Васильченко

Державна регуляторна служба та Міністерство економіки, які традиційно захищають інтереси малого бізнесу, вже розглядають законопроєкт і попередньо висловили до нього негативне ставлення.

Ми, як аналітичні центри, вже опублікували наше спільне звернення. І там ми відповідно цей проєкт оцінюємо як вкрай негативний, що призвів до додаткових схем, додаткових подрібнень, і мети Мінфіну не буде досягнуто наголосив Гетман.

