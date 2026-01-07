Дешевий овоч може зникнути з полиць: аграрії пояснили чому

Багато врожаю втрачається через відсутність належних умов та кліматичні зміни

В Україні гостро стоїть питання зберіганя овочів та фруктів. Зокрема, вже скоро може виникнути попит на якісну капусту на ринку.

Ще до завершення зимового періоду Україна може зіштовхнутись з дефіцитом цього популярного овоча. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Популярний овоч роздають безкоштовно: чому ціни впали нижче за собівартість

За словами експерта, найбільший ризик для споживачів — це відсутність якісного продукту. Більша частина врожаю може зникнути з ринку задовго до появи молодої капусти, через відсутність належних умов зберігання.

"Капуста, зібрана в умовах стресу, зокрема, дощів або високих температур, має порушене внутрішнє живлення. Така продукція не підлягає тривалому зберіганню і швидко псується навіть у відносно непоганих умовах", — пояснив Булгаков.

Також, за його словами, додатковим фактором ризику стала тепла погода. Зокрема, теплий грудень та відсутність стабільних морозів.

"Капуста, залишилася на полях, а таких площ чимало, і продовжувала рости навіть до кінця грудня. Коли нарешті прийшли морози, ця продукція остаточно втратила якість і тепер її можна тільки переорати", — зазначив Булгаков.

Павло Булгаков

Він додав, що за підрахунками експертів, втрати некондиційної та неякісної капусти можуть сягнути 30-40% від загального врожаю. Це значить, що вже навесні може виникнути дефіцит якісного продукту, навіть попри те, що на початку сезоу фіксувалось перевиробництво.

Сорти капусти

Раніше "Телеграф" розповідав, чому яблука можуть подорожчати на 15-20% та чи варто запасатися продуктом на зиму.