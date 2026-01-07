Дешевый овощ может скрыться с полок: аграрии объяснили почему

Много урожая теряется из-за отсутствия надлежащих условий и климатических изменений

В Украине остро стоит вопрос хранения овощей и фруктов. В частности, уже скоро может возникнуть спрос на качественную капусту на рынке.

Еще до завершения зимнего периода Украина может столкнуться с дефицитом этого популярного овоща. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков.

По словам эксперта, наибольший риск для потребителей – это отсутствие качественного продукта. Большая часть урожая может исчезнуть с рынка задолго до появления молодой капусты из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

"У капусты, собранной в условиях стресса, в частности дождей или высоких температур, нарушенное внутреннее питание. Такая продукция не подлежит длительному хранению и быстро портится даже в относительно неплохих условиях", — пояснил Булгаков.

Также, по его словам, дополнительным фактором риска стала теплая погода. В частности, тёплый декабрь и отсутствие стабильных морозов.

"Капуста, осталась на полях, а таких площадей немало, и продолжала расти даже до конца декабря. Когда наконец-то пришли морозы, эта продукция окончательно потеряла качество и теперь ее можно только перепахать", — отметил Булгаков.

Он добавил, что по подсчетам экспертов, потери некондиционной и некачественной капусты могут составить 30-40% от общего урожая. Это значит, что уже весной может возникнуть дефицит качественного продукта, даже несмотря на то, что в начале сезона фиксировалось перепроизводство.

