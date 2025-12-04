Не на ринку? Українцям пояснили, де дешевше купувати овочі

На ринку продавцям доводиться закладати у вартість товару власні витрати та мінімальний дохід

Багато українців, бажаючи заощадити, ідуть за дешевими продуктами на ринок. Проте твердження, що у супермаркеті все дорожче, неправильне.

Цей міф, як виявилось, можна розвінчати. Віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" "В Україні зміняться ціни на один із самих ходових продуктів: що вплинуло на подорожчання" довів різницю конкретними цифрами.

Що потрібно знати

Картопля в супермаркеті дешевша на 2,5–3 гривні через обсяги

На ринку продавець змушений робити націнку

Додаткові витрати підвищують вартість ринкового товару

На день супермаркет продає тонну овочевої продукції, каже Сергій Рибалко, при цьому, за його словами, на ринку одна людина реалізує максимум 100 кілограмів.

Сергій Рибалко

"Щоб людині заробити хоча б 600-700 гривень, вона має робити націнку 6-7 гривень. А ще вона має сплатити послуги вантажника, за місце на ринку, та інші витрати. Тож на 100 кілограмах треба "накрутити" 8-9 гривень", — пояснив експерт.

Ціни на картоплю

Тож у супермаркетах картопля коштує на 2,5-3 гривні дешевше, ніж на ринку. Транспорт, перекупи та інші витрати додають до гуртової ціни близько 4-5 гривень, зазначив Сергій Рибалко.

