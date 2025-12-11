Встигнути до 31 грудня. Тисячі українців ризикують залишитись без пенсій — як врятувати виплати

До останнього терміну проходження ідентифікації залишилося три тижні

Українцям, які виїхали за кордон, залишаються на тимчасово окупованих територіях або мають статус внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня необхідно пройти ідентифікацію особи.

Як повідомив Пенсійний фонд України у відповіді на інформаційний запит "Телеграфа", уряд затвердив новий порядок виплати пенсій і страхових виплат для українців, які тимчасово проживають за межами країни або на окупованих територіях.

Як змінюються правила для пенсіонерів цих категорій?

Уряд затвердив новий Порядок виплати пенсій і страхових виплат, який почав діяти з 20 березня 2025 року. Цей Порядок регулює механізм отримання пенсій особами, що:

тимчасово проживають за межами України;

перебувають на окупованих Росією територіях;

або виїхали з таких територій і мешкають на підконтрольній державі території.

Відповідно до пункту 6 документа, усі ці категорії одержувачів зобов’язані щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня, незалежно від того, який спосіб отримання пенсії вони використовують. Сам факт проходження ідентифікації стає ключовою умовою продовження виплат.

Що робити громадянам, котрі не можуть пройти ідентифікацію особисто?

Вони мають право пройти процедуру дистанційно. Один зі способів — відеоконференцзв’язок із працівником Пенсійного фонду, під час якого необхідно пред’явити документи, що посвідчують особу. Запис на таку ідентифікацію здійснюється через спеціальний сервіс на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр.

Заповнення форми на проходження відеоідентифікації на сайті ПФУ

Альтернативний варіант — авторизація через "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому кабінеті на порталі Фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, особи за кордоном можуть звернутися до української дипломатичної установи для отримання документа, що підтверджує факт перебування в живих.

Цей документ разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії можна надіслати рекомендованим листом до територіального органу ПФУ або подати онлайн — завантаживши якісну скановану копію та підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом через портал електронних послуг.

У яких випадках може бути припинено виплату пенсії?

Невиконання вимоги щодо проходження фізичної ідентифікації у передбачених законом випадках є підставою для припинення виплат за рішенням територіального органу ПФУ. Тобто якщо пенсіонер, який зобов’язаний щороку підтверджувати свою особу, цього не робить, Пенсійний фонд має право тимчасово зупинити перерахування коштів до моменту виконання ним процедури ідентифікації.

Як відбувається повернення виплат?

Поновлення виплат у таких випадках здійснюється згідно з частиною другою статті 49 Закону № 1058 і можливе лише після того, як орган ПФУ встановить усі обставини та підтвердить наявність підстав для відновлення пенсії. Фонд акцентує, що для осіб, яким виплату було припинено саме через непроходження фізичної ідентифікації, поновлення провадиться виключно після фактичного її проходження.

Водночас перелік документів, необхідних для поновлення виплат, визначається Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженим постановою правління ПФУ № 22-1. Цей Порядок є універсальним і застосовується також до внутрішньо переміщених осіб.

Після поновлення нарахування пенсія виплачується й за той період, протягом якого вона була призупинена, — таке правило передбачено частиною першою статті 46 Закону № 1058. Тобто після підтвердження особи та ухвалення рішення про поновлення пенсіонер отримує і поточні виплати, і заборгованість, що накопичилася за час припинення.

Яким чином ПФУ перевіряє фактичне місце проживання пенсіонера-переселенця?

Людина вказує цю адресу у своїй заяві, і саме за нею здійснюються виплати. Для внутрішньо переміщених осіб діє окреме правило: пенсію можуть нараховувати за адресою, зафіксованою у довідці про взяття на облік ВПО. При цьому Пенсійний фонд прямо зазначає, що його територіальні органи не мають повноважень перевіряти фактичне місце проживання одержувачів, що знімає ризики щодо додаткових перевірок або обмежень для цих категорій.

Хто має право на допомогу як ВПО через Пенсійний фонд?

На таку допомогу мають право ВПО, які перемістилися після 1 січня 2022 року з територій бойових дій або тимчасово окупованих районів, особи, чиє житло зруйноване або визнане непридатним для проживання з відповідним внесенням даних до державного реєстру, а також діти, народжені у внутрішньо переміщених сім’ях і внесені до єдиної бази даних ВПО.

Це формує базову групу отримувачів, на яких поширюються положення оновленого порядку державної підтримки.

Допомога ВПО призначається з місяця звернення і надається строком на шість місяців. Після завершення цього періоду її виплата може бути автоматично продовжена ще на шість місяців, однак за умови, що отримувач і надалі відповідає усім вимогам та критеріям, визначеним чинним Порядком.

Таке подовження відбувається без повторного звернення людини, що значно спрощує процес отримання підтримки. Розмір допомоги залишається диференційованим: 3 000 грн отримують діти та особи з інвалідністю, тоді як для інших категорій внутрішньо переміщених осіб сума становить 2 000 грн.

Як ВПО подати заяву на державну допомогу особисто та через "Дію"?

Зробити це можна у паперовій формі при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання заявника. Крім того, документи можна подати через центри надання адміністративних послуг або виконавчі органи місцевого самоврядування — сільські, селищні чи міські ради.

За наявності технічної можливості доступне й електронне подання через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок Фонду або портал Дія із накладенням кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису.

Окремим варіантом залишається надсилання документів засобами поштового зв’язку на адресу відповідного територіального органу ПФУ, що забезпечує доступність процедури для громадян у будь-яких умовах.

Окрім механізмів подання заяв, ПФУ звертає увагу на важливий обов’язок отримувачів допомоги: відповідно до пункту 9 Порядку № 332, внутрішньо переміщені особи зобов’язані протягом 14 календарних днів повідомити Пенсійний фонд про будь-які зміни обставин, які можуть вплинути на право на отримання допомоги.

Йдеться, зокрема, про:

зміну місця проживання;

повернення на постійне місце проживання;

зміну сімейного складу;

набуття чи втрату статусів, які визначають право на підтримку;

або будь-які інші фактори, що можуть змінити умови нарахування виплат.

Невиконання цього обов’язку може стати підставою для перегляду розміру допомоги або її припинення, тому Фонд підкреслює необхідність своєчасного інформування органів соціального забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українським громадянам гарантовано пенсію з інвалідності за наявності відповідного статусу. Проте її розмір також залежить від страхового стажу отримувача та інших чинників.