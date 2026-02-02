АТБ обрушило цінники на популярні товари: що можна купити з великою знижкою зараз

Заощаджувати можна сотні гривень

На покупках продуктів можна значно заощаджувати, якщо наперед знати про акційні пропозиції. Різні супермаркети регулярно роблять знижки, зокрема АТБ.

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 3 лютого (включно).

Кава Jacobs Monarch розчинна (280г) — 399 замість 681 гривні (знижки 41%)

Йогурт Дольче (280г) — 29 замість 42 гривень (знижка 30%)

Соус сирний Щедро — 22 замість 37 гривень (знижка 40%)

Порошок Tide Color (1,8 кг) — 209 замість 354 гривень (знижка 41%)

Ковбаса куряча варена Ковбасний ряд/Розумний вибір (1 шт) — 36 замість 62 гривень (знижка 40%)

Знижки в АТБ

Чому продукти продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

