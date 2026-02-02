АТБ обрушило цінники на популярні товари: що можна купити з великою знижкою зараз
Заощаджувати можна сотні гривень
На покупках продуктів можна значно заощаджувати, якщо наперед знати про акційні пропозиції. Різні супермаркети регулярно роблять знижки, зокрема АТБ.
"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 3 лютого (включно).
- Кава Jacobs Monarch розчинна (280г) — 399 замість 681 гривні (знижки 41%)
- Йогурт Дольче (280г) — 29 замість 42 гривень (знижка 30%)
- Соус сирний Щедро — 22 замість 37 гривень (знижка 40%)
- Порошок Tide Color (1,8 кг) — 209 замість 354 гривень (знижка 41%)
- Ковбаса куряча варена Ковбасний ряд/Розумний вибір (1 шт) — 36 замість 62 гривень (знижка 40%)
Чому продукти продаються по акції?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
