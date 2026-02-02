АТБ обрушило ценники на популярные товары: что можно купить с большой скидкой сейчас
Экономить можно сотни гривен
На покупках продуктов можно значительно экономить, если заранее знать об акционных предложениях. Различные супермаркеты регулярно делают скидки, в частности АТБ.
"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по акции до 3 февраля (включительно).
- Кофе Jacobs Monarch растворимый (280г) — 399 вместо 681 гривны (скидки 41%)
- Йогурт Дольче (280г) — 29 вместо 42 гривен (скидка 30%)
- Соус сырный Щедро — 22 вместо 37 гривен (скидка 40%)
- Порошок Tide Color (1,8кг) — 209 вместо 354 гривен (скидка 41%)
- Колбаса куриная вареная Колбасный ряд/Умный выбор (1 шт) — 36 вместо 62 гривен (скидка 40%)
Почему продукты продаются по акции?
Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых подходят к концу сроки годности. Однако чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
