АТБ обрушило ценники на популярные товары: что можно купить с большой скидкой сейчас

Денис Подставной
Скидки в АТБ
Скидки в АТБ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экономить можно сотни гривен

На покупках продуктов можно значительно экономить, если заранее знать об акционных предложениях. Различные супермаркеты регулярно делают скидки, в частности АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по акции до 3 февраля (включительно).

  • Кофе Jacobs Monarch растворимый (280г) — 399 вместо 681 гривны (скидки 41%)
  • Йогурт Дольче (280г) — 29 вместо 42 гривен (скидка 30%)
  • Соус сырный Щедро — 22 вместо 37 гривен (скидка 40%)
  • Порошок Tide Color (1,8кг) — 209 вместо 354 гривен (скидка 41%)
  • Колбаса куриная вареная Колбасный ряд/Умный выбор (1 шт) — 36 вместо 62 гривен (скидка 40%)
Почему продукты продаются по акции?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых подходят к концу сроки годности. Однако чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Напомним, ранее мы писали о подборке товаров, которые сейчас можно купить с большой скидкой в Варусе.

