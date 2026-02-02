АТБ обрушило ценники на популярные товары: что можно купить с большой скидкой сейчас

Экономить можно сотни гривен

На покупках продуктов можно значительно экономить, если заранее знать об акционных предложениях. Различные супермаркеты регулярно делают скидки, в частности АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по акции до 3 февраля (включительно).

Кофе Jacobs Monarch растворимый (280г) — 399 вместо 681 гривны (скидки 41%)

Йогурт Дольче (280г) — 29 вместо 42 гривен (скидка 30%)

Соус сырный Щедро — 22 вместо 37 гривен (скидка 40%)

Порошок Tide Color (1,8кг) — 209 вместо 354 гривен (скидка 41%)

Колбаса куриная вареная Колбасный ряд/Умный выбор (1 шт) — 36 вместо 62 гривен (скидка 40%)

Скидки в АТБ

Почему продукты продаются по акции?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых подходят к концу сроки годности. Однако чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

