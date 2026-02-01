Великі знижки у "Сільпо": які 10 товарів можна урвати за зниженими цінами

Акція триватиме лише кілька днів

Супермаркет "Сільпо" проводить знижки на низку популярних товарів. Покупцям пропонують знижки до 50% на популярні продукти харчування та товари для дому — від чіпсів та сирів до дитячого харчування та засобів для прання.

" Телеграф " розповідає детальніше про 10 товарів, які можна вигідно придбати за зниженою ціною до 4 лютого 2026 року в мережі магазинів "Сільпо".

Чіпси "Люкс" картопляні зі смаком сиру, 170 г — 59,99 грн замість 97,49 грн (-38%)

замість грн (-38%) Сир "Ферма" Сметанковий, брикет 45%, 150 г — 84,90 грн замість 119,00 грн (-29%)

замість (-29%) Пюре Gerber яблуко та манго, 90 г — 39,90 грн замість 59,99 грн (-33%)

замість (-33%) Рідкий пральний засіб Frosch "Алое віра", 5 л — 849,00 грн замість 1 349,00 грн (-37%)

замість (-37%) Капсули для прання Wash&Free Universal "Жасмин та лаванда", 11×21 г — 99,00 грн замість 189,00 грн (-48%)

замість (-48%) Сир Spomlek "Радамер" 45%, 100 г — 46,90 грн замість 76,90 грн (-39%)

замість (-39%) Ковбаса "Фарро" "Молочна", 100 г — 34,90 грн замість 54,90 грн (-36%)

замість (-36%) Чіпси Lay’s картопляні зі смаком сметани та зелені, 170 г — 59,99 грн замість 99,00 грн (-39%)

замість (-39%) Пюре Gerber груша та чорнослив, 90 г — 39,90 грн замість 51,49 грн (-23%)

замість (-23%) Сир Plomlek "Гауда" 43%, 100 г — 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%)

Знижки в "Сільпо"

Чому продукти продають із знижкою?

Супермаркети найчастіше проводять вигідні акції з кількох причин:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше.

Магазини отримують свіжі партії товарів і щоб звільнити для них олії, старі товари намагаються продати швидше. Знижки приваблюють покупців . Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти.

. Тобто деякі можуть купити більше, ніж планували, або спробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Варто зазначити, що іноді акції поширюються і на продукти з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок — це насамперед стратегічне рішення магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які знижки у лютому діють у супермаркетах "АТБ".