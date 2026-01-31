Шалена економія до 700 грн. У Сільпо обвалились ціни на ходові товари

Знижки діють до 4 лютого

У мережі магазинів "Сільпо" зробили знижки до -50% і більше на найпоширеніші товари. Зараз їх можна купити за зниженою ціною та зекономити чимало грошей.

"Телеграф" розповість, про товари, які продають зі знижкою у Сільпо. Зауважимо, що акційна ціна діє з 29 січня по 4 лютого включно.

Які товари на знижках у Сільпо

Масло "Селянське" солодковершкове екстра 82%, 180 г продають зі знижкою у 42% за 74,99 грн. Звичайна ціна становить 129 грн.

Акція на масло в Сільпо

Молоко ультрапастеризоване Слов'яночка 2,5% т/п, 950 г по акції коштує 39,99 грн. Знижка складає 43%, а звичайна ціна — 69,99 грн.

Акція на молоко в Сільпо

Капсули для прання Persil Universal, 35 шт. мають найбільшу знижку в магазині — 69%. Коштує упаковка зараз 349 грн, замість 929 грн.

Акція на капсули для прання в Сільпо

Сир Polmlek Гауда 43%,100 г на знижках коштує 29,90 грн, без акції 59,90. Тобто ціну знижено на 50%.

Акція на сир в Сільпо

Пельмені "Левада" з м'ясом індички та іншими видами м'яса, 400 г продають за 59,99 грн. Знижка складає 46%. Звичайна ціна — 112 грн.

Акція на пельмені в Сільпо

Тунець смугастий "Премія" у власному соку, 3 баночки в упаковці коштують зі знижкою в 49% 149 грн, а без акції — 294 грн.

Акція на тунець в Сільпо

Зауважимо, що акції на товари діють за їх наявності до 4 лютого. Ціну магазин та виробник знижує не через строки придатності, а через внутрішні правила мережі. Таким чином супермаркети зберігають потрібний рівень товарообігу та приваблюють покупців.

Однак під час покупки уважно перевіряйте цілісність товару, строки придатності та чек після покупки. А також не забувайте сканувати бонусну карту, яка дає додаткові знижки.

