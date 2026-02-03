Економія понад 100 грн на одній пачці: де українцям вигідніше купувати популярний продукт
Ціни "АТБ" також включені у порівняння
Українські супермаркети пропонують різні ціни на популярне масло, і економія може сягати сотень гривень залежно від бренду та магазину.
Детальніше про те, на маслі якої торгової марки можна заощадити, написав "Телеграф". Ми використали порівняльні дані сайту "GoToShop.ua".
Масло "Молокія", "Яготинське" та "Білоцерківське": де купити вигідніше
Масло "Молокія Селянське" 82% (180 г)
- "ATБ" — від 85,90 до 129,30 грн
- "Auchan" — 97,90 грн
- "Varus" — від 119,90 до 122,80 грн
- "Novus" — 199,0 грн
Найдешевше "Молокія Селянське" зараз у "АТБ" — можна купити за 85,90 грн, що на 113 грн дешевше, ніж у "Novus".
Масло "Білоцерківське Екстра" 82% (400 г)
- "Varus" — 229,0 грн
- "Auchan" — 288,80 грн
Купуючи у "Varus", можна зекономити майже 60 грн у порівнянні з "Auchan".
Масло "Яготинське Безлактозне" 82,5% (180 г)
- "Auchan" — 126,0 грн
- "Novus" — 144,0 грн
Безлактозне масло також дешевше в "Auchan", економія складає 18 грн на одній пачці.
