Економія понад 100 грн на одній пачці: де українцям вигідніше купувати популярний продукт

Ціни "АТБ" також включені у порівняння

Українські супермаркети пропонують різні ціни на популярне масло, і економія може сягати сотень гривень залежно від бренду та магазину.

Детальніше про те, на маслі якої торгової марки можна заощадити, написав "Телеграф". Ми використали порівняльні дані сайту "GoToShop.ua".

Масло "Молокія", "Яготинське" та "Білоцерківське": де купити вигідніше

Масло "Молокія Селянське" 82% (180 г)

"ATБ" — від 85,90 до 129,30 грн

— від 85,90 до 129,30 грн "Auchan" — 97,90 грн

— 97,90 грн "Varus" — від 119,90 до 122,80 грн

— від 119,90 до 122,80 грн "Novus" — 199,0 грн

Найдешевше "Молокія Селянське" зараз у "АТБ" — можна купити за 85,90 грн, що на 113 грн дешевше, ніж у "Novus".

Порівняння цін. Фото: GoToShop

Масло "Білоцерківське Екстра" 82% (400 г)

"Varus" — 229,0 грн

— 229,0 грн "Auchan" — 288,80 грн

Купуючи у "Varus", можна зекономити майже 60 грн у порівнянні з "Auchan".

Порівняння цін. Фото: GoToShop

Масло "Яготинське Безлактозне" 82,5% (180 г)

"Auchan" — 126,0 грн

— 126,0 грн "Novus" — 144,0 грн

Безлактозне масло також дешевше в "Auchan", економія складає 18 грн на одній пачці.

Порівняння цін. Фото: GoToShop

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" обвалились ціни на новинку від "Milka".