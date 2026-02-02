Супермаркети дають до 53% знижки на популярні продукти: чим варто запастись до Масниці

Найбільш вигідним виявиться крем-сир до млинців

До Масниці, що українці традиційно святкують 16 лютого, супермаркети пропонують вигідні знижки на молочні продукти, які стануть основою святкового столу. Більшість цих товарів можна зберігати у морозильнику або у прохолодному місці, тож навіть при покупці заздалегідь їхній строк придатності "заморозиться" до свята.

Це дозволяє економити час і гроші, плануючи святкові страви заздалегідь. Детальніше про знижки на молочку написав "Телеграф".

Що купити у магазинах

У мережі "Varus" увагу привертають кілька цікавих пропозицій. Зокрема, молоко згущене "Ічня Іриска" варене, нежирне, 500 грамів можна придбати за 69,90 гривні, що на 36% дешевше за звичайну ціну. Любителі крем-сиру можуть скористатися акцією на Baltais класичний 55%, 300 грамів, який у ці дні коштує 89,90 грн – це 53% економії. Також значну знижку пропонують на ваговий сир "Молочне Джерело" сулугуні 45%, який продають за 24,99 гривні за 100 грамів замість 41,99 гривні та на масло "Злагода" солодковершкове екстра 82% 180 грамів — 79,90 грн замість 129,0 грн (38%).

Ціни на продукти у "Varus". Фото: Телеграф

Вартість молочки у "Varus" та "Сільпо". Фото: Телеграф

Не відстає й мережа "Сільпо", де діють власні вигідні пропозиції. Так, кисломолочний сир "Ферма" 5%, 350 грамів можна придбати за 74,90 гривні, що дозволяє заощадити 31% від стандартної ціни. Є знижка також на масло "Селянське" солодковершкове екстра 82%, 180 грамів, яке коштує 74,99 гривні замість 129 гривень, економія складає 42%.

Масло у "Сільпо" та "Varus". Фото: Телеграф

