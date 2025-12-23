Примарний "Парус": історія неіснуючої станції метро в Дніпрі

Станція існує лише на схемах та в документах

"Парус" — проєктована станція Центрально-Заводської лінії метрополітену в місті Дніпро. Назва станції пов’язана з однойменним житловим масивом, розташованим поблизу.

Згідно з планами, ця станція буде розташована на захід від станції Метро Покровська, що діє. Проте наразі рік відкриття майбутньої станції невідомий.

Є три версії пропонованого розташування "Парусу":

на розі вулиць Великої Діївської та Метробудівської;

на розі вулиць Метробудівської та Штурманського провулку;

в районі перехрестя вулиць Великої Діївської, Моніторної та Гідропаркової.

Історія будівництва

29 грудня 1995 року було відкрито Центрально-Заводську лінію метрополітену, яка поки що є єдиною, що пролягає вздовж річки Дніпро та об’єднала 6 станцій.

29 січня 2008 року Дніпропетровською обласною радою виділено перший мільйон гривень ВАТ "Харківметропроект" для розробки проєкту будівництва майбутніх станцій метро "Парус-1" та "Парус-2", загальна вартість проєктної документації станом на 2008 рік становила 13 млн гривень, а запланована вартість робіт — близько 20 350-360 млн гривень.

"При будівництві станції Парус-1 проблеми відселення не буде: на місці будівництва знаходиться тимчасова автостоянка, яка буде знесена. При будівництві станції Парус-2 до зони відселення потрапляють 50 приватних будинків, зараз вирішується питання надання мешканцям компенсаційного житла", — у 2008 році говорив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергій.

Станції "Парус" у Дніпрі

У 2011 році Дніпровський метрополітен було передано до комунальної власності міста, а уряд України ратифікував кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму близько 300 млн євро.

До початку повномасштабної війни будівництвом трьох станцій метро керувала турецька компанія Limak, яка виступала генеральним підрядником. Однак у перші дні вторгнення Limak залишила будівельні майданчики, забравши персонал, техніку та документацію.

Будівництво зупинено до сьогодні.

У 2021 році ексзаступник мера міста та колишній депутат Дніпропетровської обласної ради Михайло Лисенко у коментарях під роликом на своїй сторінці у Facebook писав, що будівництво "Вітрила" не планується зовсім.

Які станції метро є у місті

Метрополітен у Дніпрі має одну лінію, що має шість станцій:

Покровська знаходиться біля спортивного комплексу "Акваторія".

Проспект свободи – наступна після Покровської станція, біля неї знаходиться Новокодацький парк.

Заводська – виходячи з назви станції, знаходиться біля великих підприємств, таких як: Дніпроважмаш, Дніпровський трубний завод, Коксохімічний завод "Дніпроококс".

Металургів – станція надає доступ мешканцям промислового району міста.

Метробудівників – вихід зі станції знаходиться на перехресті проспекту Сергія Нігояна та вулиці Орловської біля центрального входу до Палацу культури ім. Ілліча.

Вокзальна – у кварталі від станції розташований центральний автовокзал міста та будівля управління Комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради.

Розташування станцій метро у Дніпрі

