Готель-привид із недоброю славою: який вигляд має найвідоміша недобудова Дніпра (фото)

Унікальний проект, який так і не було реалізовано

У Дніпрі є безліч знакових та цікавих місць. Один із них — це однозначно легендарний готель "Парус", що височіє на Набережній міста. Ця похмура 28-поверхова будівля давно стала неофіційним символом міста.

При цьому готель-хмарочос встиг набути поганої слави серед жителів міста і стати місцем загибелі десятків людей. "Парус" неодноразово намагалися добудувати і навіть підірвати, але він продовжує стояти на своєму місці.

"Телеграф" розповідає історію цієї грандіозної недобудови, яка як вражає своїм розмахом, так і лякає своєю зловісною тишею.

Історія будівництва "Парусу"

На початку 1970-х років радянська влада вирішила побудувати на набережній у Дніпропетровську шикарний готель за типом "інтурист", який символізував би міць і силу СРСР. Планувалося звести на березі Дніпра готель-хмарочос у 29 поверхів із чудовими краєвидами з вікон.

Тут мали б проходити партійні збори, а також зупинятися іноземні туристи. Висота готелю мала становити 114 метрів, а майже 600 готельних номерів мали розміститися у висотній частині та налічували 996 місць.

Готельний комплекс "Парус" мав поєднати під одним дахом торговельно-розважальний, спортивно-оздоровчий і туристичний центр із комплексом медичного та ремонтно-побутового обслуговування.

Проєкт почали розробляти у 1972-1974 роках. Керівником проєкту став відомий архітектор Володимир Зуєв разом зі своєю командою.

До початку будівництва готелю, проєкт не мав жодних аналогів у світі та у 1974 році його було затверджено та почалося будывництво.

У 1974 році було завершено намивання ґрунту, а в 1975-му вже було забито палі під висотну частину. За три роки було зведено каркас будівлі, а ввести готель в експлуатацію планували у 1979 році.

Однак масштабний проєкт не був проінвестований повністю — з необхідних 25-ти мільйонів рублів на будівництво радянська влада виділила лише 10 мільйонів, з умовою дотацій від місцевих заводів. Однак через якийсь час виділення коштів на будівництво готелю повністю лягло на плечі дніпропетровської влади і виявилося непосильним ярмом.

У 1987-му році активна фаза будівництва зупинилася через нестачу фінансування — на готель не вистачило щонайменше дев'яти мільйонів. Фактична зупинка будівництва сталася у 1995-го році — на той момент будівля була готова на 80%.

Тут уже було завершено всі основні конструкції, встановлено більшість вікон і дверей, змонтовано частину комунікацій. Обговорювалися питання, яким буде внутрішнє оздоблення і меблі, а робіт залишалося всього на півроку ударного будівництва.

Але грошей не знайшлося навіть на належну консервацію об’єкту. Тому будівля десятки років стоїть із незахищеними стиками та відкритий метал роз’їдає корозія. Усі можливі комунікації та кольорові метали давно розкрадені.

Цікавилися готелем кілька разів закордонні інвестори з США та Китаю, але далі слів справа не пішла. Однак у 2005 році хмарочос було продано ПП "Ромбус-Приват" за $ 4000 000. За умовами контракту, покупці мали добудувати готель до 2015 року, але дива не сталося.

У 2022 році мер Дніпра Борис Філатов ухвалив рішення про демонтаж споруди. Знесення запланували на середину літа 2022-го року, однак у зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію України це питання довелося відкласти на невизначений термін.

Чутки про підрив готелю та гігантський тризуб на фасаді

У травні 2014-го року на покинутому готелі активні жителі міста спільно з активістами "Ультрас" намалювали величезний герб. Загалом у створенні малюнка було задіяно понад сорок осіб.

Він має висоту 56 метрів і став символом міста та прославив "Парус" по всій Україні.

Далі в місті заговорили про масштабний підрив "Парусу", оскільки готель нібито було вирішено знести. Трансляцію вибуху обіцяли показати навіть по каналу Discovery. Усе задоволення коштувало близько 400 мільйонів гривень, але, як ви вже зрозуміли, готель на місці й донині.

Яку небезпеку приховує у собі "Парус"

За даними з відкритих джерел на території готелю загинуло близько тридцяти осіб. Ця закинута будівля вабить любителів екстриму, туристів і вуличних художників, проте всередині вона приховує багато небезпек. Тут прогнили перекриття, стирчить арматура і залізні конструкції, а також є провали і тріщини.

Наприклад, у день святкування 235-річчя Дніпра кілька студенток вирушили на "Парус", щоб подивитися салют. Одна зі студенток-третьокурсниць зірвалася вниз. Після ще однієї трагедії — самогубства 13-річної дівчинки у квітні 2015 року — поліція попрохала відповідні служби заварити всі входи і виходи на територію небезпечного готелю. Але люди досі обходять усі заборони і в готель "Парус" водять навіть безкоштовні екскурсії.

Парадокс цього готелю-привида в тому, що, з одного боку, він приховує в собі небезпеку для людей, а з іншого — вважається яскравим символом міста, і багато хто просто не уявляє собі краєвид на Набережній без легендарного готелю.

Де знайти "Парус"

Адреса: вулиця Січеславська Набережна, 5.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав легендарний "Поплавок" у Дніпрі багато років тому. Розташований на воді у центрі міста, він став одним із символів, викликаючи захоплення як у місцевих жителів, так і у гостей міста., що нагадує літаючу тарілку, і мальовничим краєвидам на річку, "Поплавок" привертає увагу вже понад півстоліття.