Це ще й стратегічний об'єкт: навіщо Дніпру сміховинно коротке метро на 6 станцій

Тетяна Крутякова
Метро Дніпра Новина оновлена 24 листопада 2025, 12:39
Метро Дніпра. Фото Колаж, "Телеграф"

П'ять станцій з шести — глибокого закладення

Дніпро має одне з найкоротших в Європі метро, яке складається з 6 станцій. Воно має одну лінію, довжиною в 7,8 км, час руху в один бік становить 12 хвилин. Враховуючи це, виникає логічне питання: навіщо будували таке коротке метро.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це. Зауважимо, що станом на 2025 рік метро перевозить понад 20 тисяч пасажирів щодня, працюючи з 5:30 ранку до 23:00 вечора з інтервалами руху від 5 до 10 хвилин у пікові години.

Закладення метро у Дніпрі відбулось у 1981 році. Тоді воно охоплювало ключові індустріальні та промислові райони. Мета метро на той момент полягала в тому, аби швидко доставляти робітників на їх підприємства. Саме тому побудували шість станцій:

  • Покровська. Кінцева станція, глибина 35 м.
Покровська станція метро у Дніпрі
Покровська станція метро у Дніпрі
  • Проспект Свободи. Станція має 4 виходи на поверхню. Вони розташовані на Новокодацькій площі — місці, де перетинаються проспект Свободи та вулиця Панаса Мирного, за 15 метрів від прохідної ДЕВЗ (Дніпровського електровозобудівного заводу).
Станція метро Проспект Свободи у Дніпрі
Станція метро "Проспект Свободи" у Дніпрі
  • Заводська. Станція розташована поруч із головним входом до Дніпровського заводу металургійного обладнання (ДЗМО). Глибина – 30 м, обладнана для велосипедистів з парковками.
Станція метро Заводська у Дніпрі
Станція метро "Заводська" у Дніпрі
  • Металургів. Розташована близько до Дніпровського металургійного заводу. Глибина близько 55 м.
Станція метро Металургів у Дніпрі
Станція метро "Металургів" у Дніпрі
  • Метробудівників. Вихід знаходиться на перехресті проспекту Сергія Нігояна. Глибина — 40 м.
Станція метро Метробудівників у Дніпрі
Станція метро "Метробудівників" у Дніпрі
  • Вокзальна. Найзавантаженіша станція, яка знаходиться на головному вокзалі. Її глибина 42 м.
Станція метро Вокзальна у Дніпрі
Станція метро "Вокзальна" у Дніпрі

Виходить, що метро у Дніпрі будували виключно, як сполучення основних підприємств та заводів. Воно забезпечувало швидке прибуття місцевих на роботу. До того ж саме будування метрополітену у Дніпрі досить складна задача, адже місто знаходиться на глибокому заляганні порід. Тому тунелі доводилося прокладати дуже глибоко, що робило будівництво повільним і дорогим.

Яка користь від метро у Дніпрі зараз

Попри невелику довжину та непрактичне сполучення станцій метро, ним й досі активно користуються місцеві. Щодня цим метро їздить близько 20 тисяч людей. Окрім того, під час тривоги метро використовують у якості укриття.

Метро Дніпра на карті
Метро Дніпра на карті

Також найглибші станції метро "Металургів" та "Вокзальна" можуть відіграти свою роль під час ймовірного ядерного удару. Але тут слід враховувати багато факторів, один з найголовніших — метро — це не бункер та випадок ядерної загрози. Але глибокі станції можуть захистити від опромінення, адже приблизно 1 м землі знижує опромінення десь на 1000 одиниць.

