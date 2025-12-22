Рус

Дивом устояла під час війни і стала місцем сили студентів: які таємниці зберігає водонапірна вежа у Дніпрі

Наталя Граковська
Стара вежа на території ДІІТу
Стара вежа на території ДІІТу. Фото Колаж "Телеграфу"

Вежу збудували у 1930-ті роки

У Дніпрі на території національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна близько 95 років стоїть водонапірна вежа. Для одних це просто стара інженерна споруда, для інших — майже сакральна точка. Деякі жителі Дніпра і зовсім вважають вежу містичною, стверджуючи, що поруч із нею простір відчувається інакше.

Вежу побудували у 1930-ті роки, коли в нагірній частині міста гостро відчувалися проблеми з водопостачанням. Це була п'ятиярусна споруда з високим цоколем, рідкісними вікнами на шестигранному фасаді та двоповерховим дерев'яним верхів'ям з балясинами та балкончиками. Вежа була виконана в неороманському стилі, а її силует нагадував середньовічний замок. Нагорі жив сторож.

Дніпро водонапірна вежа ДНІІТ коли збудували - фото
Будівництво водонапірної вежі, 1936 рік. Фото: колекція Н. Д. Бусигіна (скан О. Волока).

Водонапірна вежа мала забезпечувати водою не лише сам інститут, а й прилеглі гуртожитки. Вона активно працювала аж до початку Другої світової війни. Дивно, але під час бойових дій вежа майже не постраждала.

Після прокладання централізованого водопроводу необхідність у споруді відпала, і з того часу вона більше не функціонувала. Сьогодні вежа покинута: входи наглухо заварені, багато шибок вибито, всередині — сміття, а дерев'яне верхів'я поступово руйнується. Сталкери розповідали, що всередині є довгі гвинтові сходи, місцями повністю згнилі, через що підйом нагору вважається небезпечним. Попри запустіння, інтерес до вежі не зникав ніколи.

Водонапірна вежа на території ДІІТу Дніпро старі фото
Водонапірна вежа на території ДІІТу, 1976 рік. Фото Соколова Л.Я.

З часом почали виникати містичні історії, пов'язані з водонапірною вежею. Одна з найпопулярніших пов'язана з викривленням сприйняття часу: нібито поруч із вежею він може прискорюватися або сповільнюватися. За іншою версією, простір навколо посилює емоції — легка симпатія перетворюється на пристрасть, а неприязнь переростає у відкриту ворожість. У 2000-х роках вежу часто вподобали підлітки та мисливці за металом. У різні періоди на її стінах з'являлися пентаграми, сатанинські гасла та дивні символи. Місцеві жителі згадували і похмурі знахідки неподалік.

Водонапірна вежа Дніпро — як виглядає всередині
Сходи всередині вежі місцями повністю згнили. Фото nashemisto.dp.ua

Ходили чутки, що з вежі можна потрапити до так званих Потьомкінських катакомб, які нібито ведуть до Палацу студентів. За однією з легенд, у цих підземеллях зникли дві сестри, що вирушили фотографувати ходи, проте прямих доказів існування таких тунелів ніхто так і не знайшов. До будівництва інституту тут розташовувалося дачне селище, і жодних підтверджених підземних комунікацій виявлено не було.

Дніпро водонапірна вежа на території ДІІТу
Про вежу розповідають містичні історії. Фото Олена Присягіна

Окреме місце посідає історія про "жінку в чорному". У 1950–1960-х роках до вежі нібито приходила дивна пані в довгому плащі з капюшоном, що повністю приховував обличчя. Незалежно від погоди вона могла годинами стояти біля стін і щось шепотіла. Серед студентів швидко поширилася думка, що це відьма, притягнута до вежі певною потойбічною силою. Існувала і більш прозаїчна версія: жінка була літньою власницею будинку, що стояв тут до будівництва інституту. Її сини загинули на війні, а це місце нагадувало їй про минуле.

Водночас для студентів вежа була місцем надій. Вважається, що тут можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Особливо людно біля неї під час сесій: щороку студенти за традицією приходять "кликати халяву" і просять удачі на іспитах.

Також пропонуємо дізнатися про будинок Прокатника в Дніпрі. Ця будівля вважалася однією з найрозкішніших гуртожитків для холостяків.

#Дніпро #Вежа #Ретро #Старі фотографії