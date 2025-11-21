Зміни вже близько: що буде з доларом в Україні на тлі "справи Міндіча" та "мирного плану"

Курс валюти зростає на тлі політичної напруженості, впливу міжнародних факторів та корекції світового ринку

На тлі гучних новин про справу бізнесмена Тимура Міндіча та появу "мирного плану" Трампа в Україні очікуються також і зміни на валютному ринку. Вже незабаром курс долара може злетіти.

Що потрібно знати:

Долар може зрости до 43 грн/$

Тиск на курс створюють скандал з Міндічем, "мирний план" та місія МВФ

Курс НБУ 21 листопада — 42,15 грн

Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі: "Корупційний скандал, мирний план та місія МВФ. Чому знову дорожчає долар і що буде з курсом".

За його словами, курс може злетіти вже наступного тижня.

Загалом можна сказати, що є передумови для курсового походу в рамки 42,5-43 грн/$, і можливо вже наступного тижня ми зайдемо в цей діапазон, особливо з огляду на вихідні в США та поточні новини пояснює Шевішин.

Експерт також виділив три ключові фактори, що впливають на курс гривня/долар:

Політична криза в Україні, пов’язана із корупційним скандалом, а також пропозиція мирного плану на цьому тлі — це фактори проти репараційного кредиту. За умови підписання мирного договору, репараційного кредиту може не бути. Отже, Нацбанку слід економити/берегти золотовалютні резерви. В ці дні в Києві працює місія Міжнародного валютного фонду, який, як відомо, раніше рекомендував девальвувати гривню. Якщо раніше Україна могла відстоювати свої погляди на курсову політику, то зараз ситуація не на нашу користь і наша держава дуже потребує підписання нової кредитної програми з МВФ, для чого доведеться йти на поступки щодо валютної політики. На ситуацію впливає ситуація на світовому ринку й корекція в парі євро/долар: курс перебуває в межах 1,5-1,6. На цьому тлі Нацбанк стримує падіння євро та більш активно переоцінює долар.

Курс долара в Україні 21 листопада

Станом на сьогоднішній, згідно з даними Мінфін, середній курс у банках наступний:

Купівля — 42 грн

Продаж — 42,40 грн

Курс НБУ — 42,15 грн

Готівковий курс:

Купівля — 42,28 грн

Продаж — 42,38 грн

