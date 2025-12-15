Чи сплачує Telegram податки в Україні? Нардеп дав кумедну відповідь

Канали заробляють, а от бюджет, ймовірно, ні

Telegram давно став одним із головних джерел новин і реклами в Україні. Водночас залишається відкритим питання сплати податків. Податкова служба не може чітко сказати, чи платить платформа гроші державі.

Що треба знати:

Telegram не підтвердив офіційне представництво в Україні

Анонімні канали ніколи не реєструвались

Гроші йдуть через криптовалюту без контролю

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Голос", голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Детальніше читайте у матеріалі: "Telegram поводиться з Україною, як гопник: Юрчишин про скандальні відео з ТЦК, гроші на телемарафон і трюк Ахметова".

Депутат звернувся до податкової служби з питанням про сплату податків соцмережею Telegram та окремими каналами платформи. Відповідь виявилась несподіваною. Податкова служба не може встановити, яка саме організація представляє Telegram в Україні.

Максимально кумедна відповідь. Оскільки Telegram не верифікував свій офіс в Україні, то податкова не може встановити, хто з майже десятка юридичних організацій, які мають у своїй назві Telegram, є представником Telegram, сказав Юрчишин.

За його словами, в країні зареєстровано близько десяти компаній із назвою Telegram. Жодна з них офіційно не визнана представництвом соцмережі. Через це перевірити сплату податків неможливо.

Анонімні канали в Telegram ніколи не реєструвались як засоби масової інформації. Інші канали довго уникали офіційної реєстрації. Ситуація змінилась після дозволу на рекламу гемблінгу в електронних ЗМІ.

Частина каналів почала реєструватися, а відтак, сплачувати певні податки. Але знову ж таки, переважна більшість цих послуг надається через криптовалюту та зовсім інші механізми, пояснив Юрчишин.

Депутат наголосив, що надходження від Telegram до українського бюджету мізерні. Більшість розрахунків відбувається через криптовалюту та інші механізми, які важко контролювати. Офіційної статистики про податкові надходження від соцмережі немає.

