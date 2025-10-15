Без підводних каменів не обійшлось: Южаніна розповіла, що не так у законі про податки з продажів на OLX

Продавців речей в інтернеті, які не оформлені як підприємці, хочуть змусити сплачуватимуть податки

Українців, які отримують навіть одноразовий дохід через електронні майданчики на кшталт OLX, Prom чи Rozetka, хочуть змусити платити податок з прибутку. Для цього цифрові платформи можуть отримати зобов'язання податкового агента.

У проєкті закону №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, запропоновані "вражаючі" норми щодо оподаткування продажів фізособами на різних торгівельних електронних платформах. Про це "Телеграфу" розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повне інтерв'ю з якою вийде 16 жовтня.

Що варто знати:

В Україні хочуть зобов’язати торгівельні онлайн-платформи утримувати податки з доходів користувачів і перераховувати їх до бюджету

Навіть одноразовий продаж уживаної речі може оподатковуватись, а повернення коштів стане можливим лише після подання декларації, якщо сума продажів буде меншою за 96 тисяч гривень на рік

На відміну від ЄС, де не оподатковують до 30 продажів на суму до 2 тисяч євро на кожній платформі, в Україні ліміт хочуть зробити спільним для всіх сервісів

"Чому люди не мають платити з доходу податки? І зараз ця норма в податковому кодексі типу існує. Те, що ми стільки років закривали очі, не означає, що далі будемо закривати", — переповідає нардеп позицію міністерства фінансів.

Але ж, наголосила Ніна Южаніна, цифровим платформам хочуть надати зобов’язання податкового агента. Тобто той же OLX повинен обчислювати та утримувати податки з доходів, що нараховуються користувачу сервісу.

Запевняють, зауважила вона, що буде певна сума, яку не повинні оподатковувати, тобто 12 мінімальних зарплат, що загалом становить 96 тисяч гривень. Але спершу податок з прибутку все ж знімуть.

"Тобто платформа оподатковує, відправляє в бюджет кошти, а потім людина має зайти в свій електронний кабінет платника податку, відкрити його і подивитися…", — розповіла народний депутат.

Податкова служба сама складе декларацію, а платник повинен відправити її. І якщо сума продажів за рік менше 12 мінімальних заробітних плат, сплачений податок підлягає поверненню.

"І дикість в тому, що директива і вимоги, які ми маємо імплементувати, говорять про те, що 30 продажів на суму 2 тисячі євро не оподатковуються в європейських країнах", — підкреслює Ніна Южаніна.

Причому, в країнах ЄС цей ліміт поширюється на кожен електронний майданчик окремо, а в Україні сумуватимуть всю інформацію, яка стікатиметься в податкову від податкових агентів-платформ і цей неоподаткований мінімум вираховуватиметься один раз.

Великі асоціації не проти введення таких норм, адже послуги таксі чи кур'єрська доставка працюють через такі майданчики. Тому оподатковуючи доходи фізосіб, які надають такі послуги, вони вказуватимуть реальний офіційний дохід, з якого буде сплачений податок у скарбницю держави.

Утім, зауважує Ніна Южаніна, деякі випадки можуть насторожувати. Наприклад, 12-річна дитина вирішила продати непотрібну їй чи зайву стару приставку, адже їй подарували нову. Або ж людина, яка придбала собі якусь річ та покористувалася нею деякий час, встановила, що вона їй не підходить. Й виставила на продаж, звісно, дешевше.

"Людина отримала збитки, але з неї буде утримано додатково податок", — дивується Ніна Южаніна.

Народна депутатка запевняє, що розповіді про те, що оподаткування користувачів електронних майданчиків є вимогою директив Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду є брехнею. У будь-якій країні кожну подібну директиву ретельно розглядають для правильного застосування, проводячи велику роз’яснювальну роботу чи запроваджуючи перехідний період. Скажімо, під час подання декларації людина змогла б відобразити свої доходи та видатки, й збитки було б одразу видно.

"Але цього не передбачено. І ніхто не збирається цього робити", — стверджує членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, громадян, які отримують доходи через інтернет-платформи чи мобільні застосунки без ФОПів, планують оподатковувати за ставкою в 10%. Задля цього податковим органам буде розкриватися банківська таємниця.