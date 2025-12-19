Харківські Мальдіви з козацьким корінням: чому Безлюдівка так називається (фото, відео)
Озера, соснові ліси та церква, що стоїть на одному місці кілька століть
Лазурна вода, пісок та сосновий ліс просто поруч з Харковом зробили Безлюдівку одним з улюблених місць відпочинку харків'ян. Та це селище має давню та цікаву історію.
Селище Безлюдівка люди населяли здавна, тут знаходили кургани бронзової доби, воно зрізане чисельними урочищами, частина з яких відомі ще з XVII століття та все ж таки вперше в документах селище з'явилось у 1681 році, менше ніж за 30 років після офіційної дати "народження" Харкова. Сучасні дослідження встановили, що поселення виникло між 1673–1677 роками.
Походження назви Безлюдівка
Походження села Безлюдівка тривалий час викликало зацікавлення, тому з’явилося кілька легендарних версій. Серед них — оповіді про козака Коваленка як засновника, про першого поселенця, що збудував хату на пустці. Існували й фантастичні легенди про заслання вигнанців за Катерини ІІ та навіть її перебування тут. Усі ці версії не підтверджуються фактами — Безлюдівка була козацьким поселенням і з’явилася задовго до правління Катерини ІІ.
Також помилковими є популярні твердження, ніби назва походить просто від "глухої, безлюдної місцевості". Територія навколо майбутньої Безлюдівки була освоєною ще до її виникнення та оточена іншими селами.
Офіційна версія історика Василя Кисиленка полягає в іншому. Назва Безлюдівка — це назва-прикметник, що описує стан слободи на початковому етапі. У серпні 1668 року під час антимосковського повстання об’єднане військо козаків і татар на чолі з Мустафою Мурзою зруйнувало частину села Бабаї та навколишні поселення. Таку "порожню слободу" сусіди почали називати Безлюдівкою. Лише у 1670-х роках тут почали селитися козаки, заснувавши нову слободу.
Безлюдівка — місце пригод
Безлюдівку оточують соснові та дубові ліси, але особливою окрасою селища є водойми — колишні піщані кар’єри, заповнені водою: озера Підборівське, Нагорівське, Коваленки, Синичине, Петькове, Журавлине та інші, а також річки.
Саме поєднання лісів і озер зробило Безлюдівку відомою як зону відпочинку. Тут можна і на катерах покататися, і ліниво на пляжі повалятися. А до 2022 року в Безлюдівці проводили перегони на позашляховиках.
Покровська церква
Важливою духовною та історичною пам’яткою Безлюдівки є Покровська церква. На цьому місці стояла церква з моменту заснування слободи, але постійно згорала в пожежах. У 1861 році, в рік скасування кріпацтва, розпочалося будівництво мурованого храму Покрова Святої Богородиці коштом місцевих вірян. Проєкт виконав єпархіальний архітектор Федір Іванович Данилов. Храм освятили у 1865 році на Покрову, а згодом добудували дзвіницю.
Дослідження свідчать, що храм діяв і після 1917 року, а кількість парафіян у 1923–1924 роках становила 870 осіб. Богослужіння відновилися з 1944 року.
На початку 2000-х років церкву відреставрували, однак у 2007 році вона сильно постраждала від пожежі. Завдяки згуртованості громади храм було повністю відновлено й повторно освячено.
