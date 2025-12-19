Харківські Мальдіви з козацьким корінням: чому Безлюдівка так називається (фото, відео)

Озера, соснові ліси та церква, що стоїть на одному місці кілька століть

Лазурна вода, пісок та сосновий ліс просто поруч з Харковом зробили Безлюдівку одним з улюблених місць відпочинку харків'ян. Та це селище має давню та цікаву історію.

Селище Безлюдівка люди населяли здавна, тут знаходили кургани бронзової доби, воно зрізане чисельними урочищами, частина з яких відомі ще з XVII століття та все ж таки вперше в документах селище з'явилось у 1681 році, менше ніж за 30 років після офіційної дати "народження" Харкова. Сучасні дослідження встановили, що поселення виникло між 1673–1677 роками.

Місця розташування курганів в Безлюдівці

Місце відпочинку в Безлюдівці

Походження назви Безлюдівка

Походження села Безлюдівка тривалий час викликало зацікавлення, тому з’явилося кілька легендарних версій. Серед них — оповіді про козака Коваленка як засновника, про першого поселенця, що збудував хату на пустці. Існували й фантастичні легенди про заслання вигнанців за Катерини ІІ та навіть її перебування тут. Усі ці версії не підтверджуються фактами — Безлюдівка була козацьким поселенням і з’явилася задовго до правління Катерини ІІ.

Також помилковими є популярні твердження, ніби назва походить просто від "глухої, безлюдної місцевості". Територія навколо майбутньої Безлюдівки була освоєною ще до її виникнення та оточена іншими селами.

Офіційна версія історика Василя Кисиленка полягає в іншому. Назва Безлюдівка — це назва-прикметник, що описує стан слободи на початковому етапі. У серпні 1668 року під час антимосковського повстання об’єднане військо козаків і татар на чолі з Мустафою Мурзою зруйнувало частину села Бабаї та навколишні поселення. Таку "порожню слободу" сусіди почали називати Безлюдівкою. Лише у 1670-х роках тут почали селитися козаки, заснувавши нову слободу.

Безлюдівка — місце пригод

Безлюдівку оточують соснові та дубові ліси, але особливою окрасою селища є водойми — колишні піщані кар’єри, заповнені водою: озера Підборівське, Нагорівське, Коваленки, Синичине, Петькове, Журавлине та інші, а також річки.

Пейзажі Безлюдівки

Саме поєднання лісів і озер зробило Безлюдівку відомою як зону відпочинку. Тут можна і на катерах покататися, і ліниво на пляжі повалятися. А до 2022 року в Безлюдівці проводили перегони на позашляховиках.

Покровська церква

Важливою духовною та історичною пам’яткою Безлюдівки є Покровська церква. На цьому місці стояла церква з моменту заснування слободи, але постійно згорала в пожежах. У 1861 році, в рік скасування кріпацтва, розпочалося будівництво мурованого храму Покрова Святої Богородиці коштом місцевих вірян. Проєкт виконав єпархіальний архітектор Федір Іванович Данилов. Храм освятили у 1865 році на Покрову, а згодом добудували дзвіницю.

Дослідження свідчать, що храм діяв і після 1917 року, а кількість парафіян у 1923–1924 роках становила 870 осіб. Богослужіння відновилися з 1944 року.

Покровська церква в Безлюдівці/ Фото Максима Назаренка

На початку 2000-х років церкву відреставрували, однак у 2007 році вона сильно постраждала від пожежі. Завдяки згуртованості громади храм було повністю відновлено й повторно освячено.

