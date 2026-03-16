Причина всього — ліхтарик? Як російський військовий вивів з ладу судно Чорноморського флоту

Юнака вже засудили

На кораблі Чорноморського флоту військовий влаштував пожежу. Моряк Данило Яровий просто вирішив зарядити ліхтарик.

Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що збитки склали понад 21 млн рублів, хоча офіційно влада Росії не повідомляла про цей інцидент та не коментувала його.

Пожежа сталась ще у січні 2024 року. Палію вже винесли вирок у Санкт-Петербурзькому гарнізоновому військовому суд. Відомо, що підозрюваний — військовослужбовець Данило Яровий.

Данило Яровий, який спричинив пожежу

За даними слідства, 6 січня 2024 року Яровий "в умовах ведення бойових дій" перебував у своїй каюті. Він поставив на зарядку саморобний ліхтарик та вийшов з каюти. Згодом розпочалась пожежа, збитки від якої оцінюють в 21 млн рублів.

Як йдеться у вироку суду, це призвело до тривалої втрати управління командуванням ВМФ військовим підрозділом, нездатним виконувати бойові завдання щодо призначення в період з 6 січня по 6 лютого 2024 року, зриву виконання бойового завдання та у зв'язку з цим загрози заподіяння шкоди інтересам безпеки держави.

Проти Ярового порушили кримінальну справу про знищення або пошкодження військового майна через необережність (ч. 2 ст. 347 КК). У червні минулого року суд засудив військового до двох років позбавлення волі щодо штрафу в 3 млн 990 тисяч рублів.

Зауважимо, що про яке саме судно йдеться не відомо, адже назва у вироку прихована. Ба більше, даних у медіа про пожежу на кораблі у січні 2024 також немає.

