Чи зростуть ціни на таксі: що чекає на водіїв та пасажирів через нові податки

Чи потрібно змушувати таксистів віддавати частину заробітку державі, пояснює експерт

Водії онлайн-таксі Uklon та Uber, які регулярно заробляють на перевезеннях, повинні платити податок на доходи.

Про це заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв'ю РБК-Україна. Якщо людина системно отримує дохід від таксі, вона має сплачувати 18% ПДФО, як звичайний найманий працівник. "Телеграф" з'ясував у представників таксомоторної галузі, чим загрожують ці зміни.

Обкласти таксистів податками пропонує ЄС. Відповідний законопроєкт, який називають "законом про OLX", вже розглядає комітет Верховної Ради.

Таксі Уклон

"Вулики" та бджоли: чому влада не може впоратися з таксистами

Голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк

Голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк розділив таксистів на дві категорії: легальні та нелегальні. За його словами, легальному таксисту легко стати ФОПом — це не проблема.

"Друга група платить фіксовану суму, а третя — 5% від обороту. Це не катастрофа. Проблема лише в тому, що потрібно зобов'язати диспетчерські служби не давати замовлення тим, хто не є підприємцем", — пояснив Антонюк журналістам "Телеграфу".

Він порівняв ситуацію з вуликом: навіщо бігати за кожною бджолою, якщо можна поставити лічильник на вулик. Диспетчерські служби — це і є такі "вулики". За його словами, представники влади слухають ці ідеї з 2019 року, але дійшли до дивних висновків. Вони кажуть, що люди не хочуть легалізуватися, бо стати ФОПом нібито важко.

Антонюк критикує суперечливість законопроєктів. З одного боку, кажуть, що ФОПи — це зло і вони не платять податки, пропонують додати їм 20% ПДВ. Паралельно ж кажуть: стати ФОПом важко, тому створимо нову нішу, ще простішу.

"Пропонують, щоб диспетчерська звітувала за водія і платила за нього 5% податку без реєстрації ФОП. На питання, чому диспетчерські не можуть робити це зараз і чому вони раптом захочуть це робити завтра, чіткої відповіді немає", — зазначив голова асоціації.

Таксі Убер

18% чи 5%: скільки забере держава з кожної тисячі гривень водія

Антонюк навів конкретні цифри. Якщо водій отримав 1000 гривень, він віддає 25% комісії посереднику (Uklon, Uber, Bolt).

Якщо таксист не стане ФОПом, то йому треба буде ще сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору (разом 19,5%). Як ФОП 3-ї групи платять лише 5% від загального доходу та військовий збір. Крім того, всі ФОПи сплачують ЄСВ у розмірі 1760 грн/місяць (22% від 8000 грн МЗП).

"Система для людей створена непогана, але її намагаються спотворити", — вважає Антонюк.

До компаній на кшталт Uber чи Bolt питань немає щодо виводу коштів — для них ввели "податок на Google" (20%), і вони його платять, просто піднявши ціни. Це світова практика. Питання саме у внутрішньому оподаткуванні водіїв, каже Антонюк.

Uklon готовий взяти податковий тягар на себе

"Телеграф" запитав у найвідоміших служб таксі про їхню позицію щодо нововведень. Керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока повідомив, що компанія підтримує законопроєкти №14025 та №14026.

Таксі Уклон

"Зі свого боку, Uklon готовий взяти на себе функцію податкового агента — утримувати та перераховувати податки до бюджету. Це зніме з водіїв-партнерів тягар самостійної звітності, зробивши процес максимально зручним і прозорим", — зазначив Сорока.

Ухвалення цих ініціатив забезпечить близько 14 млрд грн додаткових надходжень до бюджету вже у 2026 році. Водночас для водіїв-партнерів з високою частотою поїздок та автопарків ФОП залишається найбільш оптимальним інструментом.

"Стрімкий розвиток платформенної економіки потребує оновлення нормативної бази, яка б відповідала реаліям сьогодення. Uklon підтримує ініціативу Уряду та, зокрема, Міністерства фінансів України, яка має на меті запровадити ефективні та прості правила оподаткування доходів громадян, які здійснюють діяльність з продажу особистих послуг або товарів через цифрові платформи. ", — додав представник компанії.

Bolt теж за зміни: які зміни пропонує компанія

Таксі Bolt

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик також підтримав ініціативу. Він пояснив, що наразі питання податків повністю лежить у зоні відповідальності водіїв, які самостійно обирають форму оподаткування.

"Bolt не є податковим агентом і відповідно не контролює регулярність чи обсяг сплати податків партнерами. Так само компанія не має найманих працівників серед водіїв — співпраця ґрунтується на моделі незалежного партнерства", — зазначив Павлик.

Проте компанія підтримує перехід до нової моделі. "Bolt підтримує ідею створення зрозумілої та передбачуваної системи обміну даними, у якій податкове адміністрування стає простішим як для держави, так і для учасників ринку. Ми також підтримуємо ідею, за якої платформа стає податковим агентом", — додав він.

Подорожчає чи ні: що буде з цінами на таксі після нових правил

Щодо можливого зростання цін на поїздки, представник Bolt зазначив, що в нових законопроєктах пропонується ставка 10%, а не 19,5%. Тому різких стрибків тарифів не очікується.

"При переході до повністю прозорої системи ринок може відреагувати поступовим коригуванням вартості поїздок. Але ми не очікуємо різких або одномоментних змін. Скоріше за все, це буде поступовий процес адаптації ринку до нових, прозорих правил гри", — пояснив Павлик.

Нагадаємо "Телеграф" писав, як із 1 січня зростуть податки для ФОП. Суми відрахувань збільшаться.