Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік у Києві: у КМВА пояснили
-
-
Станції підземки у свята все також будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час
Наближаються різдвяно-новорічні свята і багатьох цікавить питання, чи скорочуватимуть у Києві комендантську годину. Не менш актуальним є питання про те, як у ці дні працюватиме міський транспорт.
Що потрібно знати:
- Зміна режиму комендантської години несе додаткові ризики безпеки з огляду на терористичний характер російської агресії
- Для наземного транспорту змін не передбачається
- Метро в ніч на 25 грудня також працюватиме у звичайному режимі
"Телеграф" звернувся із відповідним запитом до Київської міської військової адміністрації. Там відповіли, що питання скасування або зменшення комендантської години в ніч на 25.12.2025 та в ніч на 01.01.2026 не обговорювалося.
Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися. Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються
Зазначається, що зміна режиму комендантської години несе додаткові ризики безпеки з огляду на терористичний характер російської агресії. Російські атаки на об’єкти громадянської інфраструктури постійні. Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватимуть суспільну важливість заходів під час свят.
У роботі наземного громадського транспорту нині змін не передбачається. Транспорт курсуватиме відповідно до чинного режиму.
Метрополітен у ніч на 25 грудня також курсуватиме у звичайному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час.
