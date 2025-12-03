Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік у Києві: у КМВА пояснили

Станції підземки у свята все також будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час

Наближаються різдвяно-новорічні свята і багатьох цікавить питання, чи скорочуватимуть у Києві комендантську годину. Не менш актуальним є питання про те, як у ці дні працюватиме міський транспорт.

Що потрібно знати:

Зміна режиму комендантської години несе додаткові ризики безпеки з огляду на терористичний характер російської агресії

Для наземного транспорту змін не передбачається

Метро в ніч на 25 грудня також працюватиме у звичайному режимі

"Телеграф" звернувся із відповідним запитом до Київської міської військової адміністрації. Там відповіли, що питання скасування або зменшення комендантської години в ніч на 25.12.2025 та в ніч на 01.01.2026 не обговорювалося.

Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися. Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються йдеться у відповіді.

Зазначається, що зміна режиму комендантської години несе додаткові ризики безпеки з огляду на терористичний характер російської агресії. Російські атаки на об’єкти громадянської інфраструктури постійні. Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватимуть суспільну важливість заходів під час свят.

У роботі наземного громадського транспорту нині змін не передбачається. Транспорт курсуватиме відповідно до чинного режиму.

Метрополітен у ніч на 25 грудня також курсуватиме у звичайному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час.

Відповідь Київської КМДА "Телеграфу"

