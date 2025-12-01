У Кличка розповіли, ях ходитиме транспорт у Києві на Різдво

Режим руху громадського транспорту в столиці на 25 грудня вже відомий

Це вже четверте Різдво, яке Україна зустрічає під час повномасштабного вторгнення. Війна змінила багато звичних речей у житті киян, зокрема й роботу міського транспорту на святкові дні.

Що треба знати:

Рішень про зміни руху немає

Транспорт працюватиме у звичному режимі

Метро переходить у режим укриття під час тривоги

"Телеграф" дізнався, як працюватиме транспорт у столиці 25 грудня. Інформацію у відповідь на запит журналістів надав Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.

Зокрема, у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що графік роботи пасажирського транспорту у Києві складається з урахуванням тривалості комендантської години. Наразі транспорт курсує у звичайному режимі, жодних змін щодо руху не ухвалювали.

Рішень щодо зміни руху транспорту не приймалося, наголосили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Також у Департаменті нагадали про роботу метро на різдвяні свята. КП "Київський метрополітен" зараз працює в умовах дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". У департаменті повідомили, що у разі оголошення у місті Києві сигналу "Повітряна тривога" 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття.

Відповідь Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

