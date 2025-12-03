Сократят ли комендантский час на Рождество и Новый год в Киеве: в КГВА объяснили

Станции подземки в праздники все также будут доступны как укрытие во время тревоги в ночное время

Приближаются рождественско-новогодние праздники и многих интересует вопрос, будут ли в Киеве сокращать комендантский час. Не менее актуальным является и вопрос о том, как в эти дни будет работать городской транспорт.

Что нужно знать:

Изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности, учитывая террористический характер российской агрессии

Для наземного транспорта изменений не предвидится

Метро в ночь на 25 декабря также будет работать в обычном режиме

"Телеграф" обратился с соответствующим запросом в Киевскую городскую военную администрацию. Там ответили, что вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25.12.2025 и в ночь на 01.01.2026 не поднимался.

Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись. Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются говорится в ответе.

Отмечается, что изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности, учитывая террористический характер российской агрессии. Российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры постоянны. Потенциальный ущерб для киевлян от подобных решений будет значительно превышать общественную важность мероприятий во время праздников.

В работе наземного общественного транспорта в настоящее время изменений не предусматривается. Транспорт будет курсировать в соответствии с действующим режимом.

Метрополитен в ночь на 25 декабря также будет курсировать в обычном режиме. Станции будут доступны как укрытие во время тревоги в ночное время.

Ответ Киевской ГВА "Телеграфу"

