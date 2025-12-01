Метро Києва не зупиниться навіть під час блекаутів? Нардеп розповів, як це зробити

Щодня сотні тисяч людей у ​​Києві опускаються під землю

Можлива зупинка метрополітену в Києві під час відключень чи блекаутів досить сильно непокоїть киян. Адже замінити метро автобусами чи іншими видом транспорту — надскладна задача.

Про це народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів "Телеграфу" у матеріалі "Відключення по 11 годин та зупинка метро. Що чекає на Київ після російських обстрілів".

Що треба знати:

У Києві є багатоповерхівки, які цілодобово зі світлом, бо вони на одній лінії з лікарнями тощо

Знеструмлення метро може призвести до транспортного колапсу

ДТЕК та енергетики мають провести ревізію серед критичних об'єктів та тих, хто з ними на лінії

За словами Нагорняка, знеструмлення метро під час блекаутів чи відключень — досить важке питання, адже левова частина киян, мільйони громадян, користуються метрополітеном. Однак у разі його відключення, замінити метро будь-яким іншим транспортом чи автобусом — надскладна задача.

Нардеп вважає, що тут важливо, аби оператор, постачальник електричної енергії по Києву ДТЕК разом із військовою адміністрацією міста Києва, із міським головою Києва виважено підійшли до цього питання. Тобто спочатку критично оцінили резерви та постарались налагодити відключення у них, а не переходили одразу до метро.

Адже наразі є чимало будинків в Києві, які знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, до прикладу лікарнями. Медичні заклади не вимикаються на час відключень, що дуже правильно, але й інші споживачі на цій лінії теж. Сама лікарня не "тягне" стільки світла, як пару багатоповерхівок. Тому Нагорняк вважає, що спочатку треба розібратися з цим питання, аби не спричини транспортний колапс знеструмленням метро.

Нардеп додає: "Якщо будуть обмеження тривалі в часі, то ми не маємо жодного права сьогодні відмикати критичну інфраструктуру, таку, як метрополітени, таку, як трамваї, тролейбуси. Такий транспорт має працювати, однозначно має працювати, і тут важливо, щоб енергетики відповідно провели ревізію".

