В Одесі могло б бути метро на дві гілки. Чому його так і не побудували (карта)

Пасажирів в обласному центрі возять трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки

Розмови про те, що Одесі необхідний метрополітен, почалися ще в середині 60-х років минулого сторіччя. В середині 80-х інститут "Ленметрогіпротранс" розпочав проєктування першої лінії Одеського метрополітену, яка мала пройти від Чорноморки до селища Котовського: через житловий масив Таїрова, Південно-Західний масив, залізничний вокзал, центр, Пересип і Лузанівку.

Однак, ці плани так і не реалізувалися. Втім, проєкт метрополітену знову включили до генплану Одеси 1989 року, розповідає "Одеське життя". Будівництво метро мало розпочатися в 1991-му. Проте політичні зміни перекреслили ці наміри.

У 2001-2003 роках розмови про створення метро в Одесі поновилися з новою силою. З'явилося кілька проєктів з’єднання центру міста з селищем Котовського. Ідеї були різні — класичне метро, трамвайні лінії на естакадах, різні варіації "легкого" метро з меншим навантаженням на рейки. Справа знову не пішла далі проєктів.

У 2007 році розробник генерального плану, фахівець з питань транспорту Дмитро Жуков вирішив все ж побудувати метро в Одесі та навіть заклав у проєкт генплану дві лінії "швидкісного позавуличного транспорту". Наскрізна у напрямку "Північ-Південь" і гілка, що перетинає її, від Великого Фонтану до Тираспольського шосе. Однак і це, як відомо, не було реалізовано.

План метро в генплані Одеси 2007-2010 років

Метро в Одесі — амбітний та дуже дороговартісний проєкт. Зокрема, через катакомби та пласти вапняку. Метрополітен мав би бути закладений на велику глибину та потребував би складної системи гідроізоляції.

Раніше "Телеграф" розповідав історію неіснуючої станції метро "Парус" в Дніпрі. Назва станції пов’язана з однойменним житловим масивом, розташованим поблизу.