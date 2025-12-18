У Дніпрі гримлять вибухи: "шахеди" літають просто над будинками (фото)

Всіх просять залишатися в укриттях

У Дніпрі вдень 18 грудня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Ворог атакує місто "шахедами", попередньо є попадання в житлову забудову.

Що потрібно знати:

Вибухи пролунали приблизно о 13:15

У мережі з’явилися відео, як "шахеди" пролітають над містом

Небезпека зберігається по всьому місту

Про це повідомляють журналісти "Телеграфа". Зазначимо, що дрони пролітають низько, прямо над житловими районами.

Усіх просять перебувати у укриттях. Зберігається загроза по всьому місту.

"Шахед" над Дніпром

На момент виходу матеріалу в Дніпрі та Дніпропетровській області триває сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога у Дніпрі

У Повітряних силах попереджали про БПЛА у напрямку Дніпра з південного сходу та південного заходу. Тим часом моніторинги повідомляють, що ворог продовжує запускати дрони у бік Дніпра.

Волонтер Тимофій Кучер у своєму Telegram-каналі пише, що для правого та лівого берега Дніпра загроза продовжується. Також він повідомляє про роботу ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 грудня росіяни вдарили КАБами по Запоріжжі. Є влучення в житлові будинки, постраждали люди. Два багатоквартирні будинки зазнали значних руйнувань, ще дванадцять багатоквартирних та приватних будинків пошкоджено.