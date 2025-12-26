У Києві вибухнув автобус. Що відомо про постраждалих та причини (відео)

Місцеві кажуть, що вибух було чутно на весь район

У Києві у п'ятницю, 26 грудня, ввечері під час руху вибухнув автобус. Наразі точної причини інциденту не повідомляють.

Що треба знати:

В Києві на Виноградарі вибухнув автобус

Звук від вибуху чули в різних куточках району

На місце вже прямують рятувальники

UPD: У поліції повідомили, що попередньо потерпілих внаслідок вибуху автобуса у Києві немає.

"Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух — стався вибух", — йдеться в повідомленні.

В Києві вибухнув автобус. Фото: поліція столиці

Як повідомляють місцеві канали, ввечері близько 21:00 на Виноградарі в Києві пролунав вибух. У повітря фактично злетів автобус 103 маршруту.

На опублікованих відео видно, що з транспорту повилітали всі вікна та він зупинив свій рух. Наразі причина вибуху не повідомлялась. Інформація про постраждалих також не надходила.

За словами місцевих, вибух був настільки сильним, що його чули в різних куточках району. Місцеві канали пишуть, що ймовірніше причиною став невідомий пристрій, який здетонував.

Схема руху 103 маршруту в Києві. Фото: КМДА

Нагадаємо, нещодавно в Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького пролунали вибухи. На місці здетонувала саморобна вибухівка. Внаслідок першого вибуху загинув військовий Нацгвардії, який патрулював територію. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика дістали поранення. Другий вибух пролунав, коли на місці вже працювали поліцейські та медики. За даними Київської прокуратури, внаслідок цього постраждали двоє працівників поліції.

