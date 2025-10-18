Рус

"Тільки не гекай": у Запоріжжі спалахнув мовний скандал (відео)

Михайло Корнілов
У Запоріжжі не змогли перекласти слова американця на українську Новина оновлена 18 жовтня 2025, 21:36
У Запоріжжі не змогли перекласти слова американця на українську. Фото fbu.ua

Український клуб зганьбився, не знайшовши перекладача з англійської на українську

У суботу, 18 жовтня, у Запоріжжі пройшло кілька матчів в українській баскетбольній Суперлізі. Після однієї з ігор трапився дивний інцидент.

Що потрібно знати

  • "Запоріжжя" вдома обіграло "Кривбас"
  • Перекладач на післяматчевій пресконференції зізнався, що має проблеми з українською мовою
  • Представник клубу дозволив провести захід російською мовою, але перекладачеві заборонили "гекати"

Пресконференція гравця "Запоріжжя" Брекстона Лавінгса після перемоги над "Кривбасом" (92-87) стала повним провалом для господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі випливло відео з післяматчевого заходу. На кадрах перекладач зізнається, що йому важко перекладати на українську мову.

У результаті представник клубу дозволив перекладати слова американця російською, але "без гекання".

У мережі розкритикували організаторів матчу. Користувачі назвали цю ситуацію "ганьбою" та "кринжем".

Додамо, що "Запоріжжя" йде на 6-му місці у турнірній таблиці Суперліги.

Турнірна таблиця Суперліги
Турнірна таблиця Суперліги

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у збірній України з баскетболу. Перед відбірковими матчами на ЧС-2027 Федерація баскетболу України повідомила, що кілька зіркових вітчизняних спортсменів проігнорували виклик у збірну.

