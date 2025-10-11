Попросили не вчити дітей російською - "фашисти". У мовній школі Києва спалахнув скандал

Інші матері та навіть співробітники школи також незадоволені мовною політикою начальниці

У Києві стався черговий мовний скандал. Власниця відділення школи з вивчення англійської для дітей та підлітків Helen Doron у Києві на вулиці Юлії Здановської звернулася до дітей російською, а на зауваження матерів відповіла грубощами.

Що треба знати:

У школі з вивчення англійської власниця відділення "утихомирювала" дітей російською

Матері висловили незгоду, проте жінка накинулася на них з образами

Адміністраторка та вчителі також незадоволені політикою власниці відділення

Що сталося

Як розповіла в Instagram Олена Корус — мати дитини, що навчається в цій мовній школі, це франшиза й офіційна позиція школи щодо мови нормальна. Проте власниця саме цього відділення продемонструвала ворожу позицію щодо української мови.

Жінка розповіла, що раніше не бачила власницю відділення, вона нібито чотири роки була в Іспанії, а тепер повернулася й почала "наводити порядки". В результаті, розповідає українка, обидві адміністраторки та частина вчителів одразу звільнилися.

А розмовляють вони з чоловіком обоє російською з таким яскраво вираженим московським акцентом… Вчора ця директорка зайшла до групи під час уроку і м**кальською мовою зі своїм московським акцентом "Ваас на каамеру виднаа, вааши рааадителії всё увідят каак вь себя тут ведете." Коли вона закрила двері, я спокійно зауважила, що частина дітей не розуміє російську, — розповіла авторка публікації

На це власниця відділення — Серебрякова Олена Володимирівна, заявила, що діти все зрозуміли. Мати учениці відповіла, що це публічний простір і звернення до дітей російською є порушенням закону України про використання державної мови в публічному просторі.

На це Олена Серебрякова заявила, що це її школа та її "особистий простір". Вона додала, що якщо жінці щось не подобається, хай забирає дитину зі школи. Проте мати вже заплатила за жовтень та запропонувала, що дитина або довчиться цей місяць, або щоб їй повернули гроші.

Далі я пояснювала, що вони мають дотримуватись законодавства і навіть якщо це її школа, то вона працює в Україні і тут діють українські закони. Тим більше, зараз війна з росіянами і це як мінімум — неприємно. Вона розповідала, що їй пофіг, що гроші поверне, і ще шось про те, що наших дітей ще дресирувати треба, — описала ситуацію мати

Власниця відділення назвала матерів "фашистами" за прохання говорити українською

На бік жінки стала ще одна мама, якій також не подобається, що до дітей звертаються російською. У відповідь власниця відділення кричала на жінок та розповідала про неслухняних дітей.

Ця особа кричала, що вона тут 25 років живе, а ми нічого не розуміємо. Вимагала прізвища, розповідала про неслухняних дітей. Ми їй говорили що існують інші інстанції, які можуть їй пояснити суть законодавства … Потім вона почала кричати, що ми фашисти. Тобто люди, які хочуть чути українську в Україні — фашисти, — пише українка

Вибачень не було

Після скандалу чоловік Олени Серебрякової намагався залагодити ситуацію. Проте вибачень не було.

Тоді нова адміністраторка підійшла і вибачатися і пояснювати, що вона не в курсі була що воно отаке … До розмови підключилась третя обурена мама. Адміністраторка в шоці, вчителі в шоці. Ми, звісно ж, перейдемо на інші англійські курси, — додала мати

Що відомо про мовну школу Helen Doron

"Англійська Хелен Дорон" позиціонує себе як всесвітнього лідера у галузі викладання англійської мови як іноземної. Працює з 1985 року, має понад 3 мільйони випускників. Навчальні центри Хелен Дорон є у 40 країнах світу. Приймають на навчання дітей від 3 місяців до 19 років.

