"Їдете до Львова ригати": мовний скандал у поїзді потрапив у мережу (відео)

Пасажирка дорікнула парі, що вони "не вдома" і мають поважати український простір.

Зі Львовом часто пов'язані мовні скандали. Іноді вони спалахують, навіть не доїхавши до міста. Так, у потязі, що прямував до Львова, стався мовний конфлікт між пасажиркою та парою, яка спілкувалась російською.

Інцидент зафіксували на відео та виклали в мережу. Все почалося з простого питання куди вони їдуть та зауваження за російську мову в публічному просторі. Проте, коли жінка вперше попросила не говорити російською, хлопець відреагував несхвально. Тоді жінка сказала, що вони тут не вдома і зауважила, що "вони їдуть до Львова ригати російською" й що така мова неприйнятна у публічному просторі, особливо коли поруч діти.

Вона також назвала російську мову москальською, та спитала, чому вона має чути її, адже вони в публічному місці. Врешті пара погодилася утриматися від використання російської у вагоні.

Інцидент викликав жваву дискусію в соцмережах: частина користувачів підтримала жінку, наголошуючи, що під час війни російська мова в громадських місцях звучить як виклик, інші ж закликали до стриманості, зазначаючи, що сварки лише розпалюють ворожнечу. В одній з місцевих львівських груп навіть провели опитування. Пасажирку підтримала менша кількість учасників, аніж пару.

Опитування щодо використання російської мови в потягах

Раніше "Телеграф" поспілкувався із режисером "Мавки" Олегом Маламужем щодо популярності в Україні російського мультика "Маша та ведмідь". Він пояснив, у чому небезпека саме цього російського мультфільму і не тільки.