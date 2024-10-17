Про цей метод мало хто знає: як почистити кілограм горіхів за п'ять хвилин

Горіхи чистяться легко та просто

Сезон волоських горіхів у розпалі. Їх можна не лише їсти просто так чи готувати надзвичайно корисну пасту Амосова, але й випікати з ними смачну випічку.

Однак зібрати горіхи – це лише частина справи, адже їх також потрібно очистити, що не так вже й просто. Проте, є один простий трюк, який допоможе впоратися із цим завданням швидко та легко. А поділилися ним на YouTube-каналі "Катерина Онча".

Як швидко очистити горіхи та залишити ядра неушкодженими

Простий і ефективний спосіб чищення горіхів використовувався ще бабусею дівчини. Процес складається з кількох етапів, які є простими та зрозумілими. Спочатку волоські горіхи миються у воді, щоб видалити бруд.

На вогонь ставиться глибока каструля з водою, заповненою до вінця, і доводиться до кипіння. Після закипання до води додаються горіхи, які потрібно кип'ятити 5 хвилин. Під час цього процесу горіхи слід помішувати, щоб вони рівномірно прогрівалися з усіх боків. Через 5 хвилин горіхи можна чистити.

Після кип'ятіння горіхи чистяться дуже легко і без зайвих зусиль. Для розділення шкаралупи достатньо легенько вдарити інструментом посередині горіха, і дві половинки роз'єднаються. Сильних ударів молотком не потрібно, оскільки після варіння горіхи відкриваються досить просто.

Шкаралупу від горіхів не варто викидати, адже вона добре підходить для розпалу вогню. Також перегородки від шкаралупи можна використовувати для додавання в домашній коньяк для покращення аромату.

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