Вибухи у Києві, масштабна пожежа та поранені: все про нічну атаку по Україні (фото, відео)

В одному з міст було пошкоджено багатоповерхові будинки

У ніч на 9 березня у Києві пролунали вибухи, а напередодні російські війська обстріляли Запоріжжя та місто Дружківка на Донеччині. У результаті є постраждалі серед мирного населення, а також руйнування.

"Телеграф" зібрав інформацію, яка відома із соцмереж та офіційних джерел про нічну атаку по Україні. Зазначимо, що повітряна тривога у низці областей трималася аж до самого ранку.

Одразу після опівночі у Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у столиці можлива робота ППО. Тим часом моніторингові канали писали, що більша частина дронів рухалася на Бровари та ДВРЗ та Лісовий масив у Києві. Крім того, дрони були помічені у напрямку Жулян.

Пізно ввечері 8 березня у Запоріжжі пролунало близько десяти вибухів.

"Росіяни завдали ударів по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", — сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше він додав, що внаслідок атаки було вражено об’єкт критичної інфраструктури. Можливі обмеження подачі газу та тепла.

"Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження в подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ", — написав Федоров.

Також ворог здійснив атаку по Дружківці Донецької області. Незадовго до півночі місто опинилося під обстрілом, внаслідок чого постраждали семеро людей та було пошкоджено сім багатоповерхівок. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У моніторингових Telegram-каналах також зазначають, що вибухи цієї ночі лунали в:

Полтавської області;

Старокостянтинові;

Вінниця.

Незадовго до півночі вибухи також пролунали у Сумах, Херсоні, Чугуєві Харківської області, Кременчуці та Броварах.

Карта тривог станом на 00:00 9 березня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 2 березня у кількох областях України прогриміли вибухи. В результаті є постраждалі та пошкоджено житловий будинок.