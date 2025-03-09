"Може не вижити": Трамп зробив нові заяви щодо України

Американський президент виступив із новими заявами

Президент США Дональд Трамп дав нове інтерв’ю, в якому розкрив детальніше свою позицію щодо України. Зокрема він заявив, що "Україна може не вижити".

Його слова пролунали під час програми Sunday Morning Futures на каналі FOX. "Телеграф" наводить основні моменти.

Так, Трамп ухилився від відповіді на запитання про те, чи ставиться він по-різному до України та Ізраїлю, попри те, що обидві країни зазнали нападу. На це він відповів, що це зовсім різні ситуації.

На уточнення, чи буде він настільки ж жорстким до Росії, як він був до ХАМАС, американський президент відповів, що вже був жорстким до неї.

"Я думаю, що я дуже жорстко поводився з Росією. Жорсткіше, ніж будь-хто", — сказав Трамп, але також зазначив, що у нього "хороші відносини" з Володимиром Путіним.

Трамп також не став прямо відповідати на запитання про те, чи змириться він із тим, що Україна може не вижити без допомоги США.

"Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку. Але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не мало статися, але вона сталася. Тому тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тому тепер ми застрягли в цьому безладді", — сказав він.

Водночас американський президент вважає, що президент України Володимир Зеленський все одно повернеться для підписання договору про видобуток мінералів, і сам він цього чекає. Але не обійшлось і без критики українського лідера.

"Я не думаю, що Зеленський вдячний. Він брав американські гроші, як цукерки у дитини", — сказав він.

Він розкритикував попередника Джо Байдена за те, що той виділяв кошти для України без гарантій їх повернення. При цьому він знову назвав цифру в 350 мільярдів доларів, яку часто використовував у своїх виступах. Варто зазначити, що за підрахунками американських ЗМІ, США надали 123 мільярди, з яких 69 — військова допомога.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення, що у Білому домі не вважають, що підписання угоди щодо мінералів буде достатньо для відновлення відносин між США та Україною.