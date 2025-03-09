Зміна мобільного оператора безкоштовно? В Україні можуть скасувати плату за перенесення номера

Безкоштовна зміна оператора: коли скасують плату за перенесення номера.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), ініціювала зміни до порядку перенесення номерів мобільного зв’язку (MNP). Головна пропозиція – зробити цю послугу безкоштовною для всіх абонентів.

Як повідомляє видання МЕТА, проєкт відповідної постанови був ухвалений на засіданні комісії у четвер, 6 березня. Документ передбачає, що мобільні оператори не матимуть права стягувати додаткову плату за нову SIM-карту при переході до іншого оператора.

Як зараз працює перенесення номера?

На даний момент українські мобільні оператори вимагають від абонентів придбання нової SIM-карти під час зміни оператора зі збереженням номера.

Київстар пропонує абонентам передплати купити SIM-карту, а для контрактних клієнтів видає її безкоштовно.

пропонує абонентам передплати купити SIM-карту, а для контрактних клієнтів видає її безкоштовно. Vodafone дозволяє перенесення номера, якщо користувач придбає стартовий пакет із тарифним планом.

дозволяє перенесення номера, якщо користувач придбає стартовий пакет із тарифним планом. Lifecell надає можливість отримати eSIM безкоштовно, але для фізичних SIM-карт необхідно придбати стартовий пакет.

Що ще зміниться у процедурі перенесення номера?

Окрім скасування плати за SIM-карту, проєкт постанови передбачає:

Єдиний підхід до подання заяв на перенесення номера.

Можливість оперативної відмови від перенесення номера протягом половини встановленого строку (1 день).

Прискорене ухвалення рішень у разі масштабних кібератак або аварій на мережах операторів.

За даними НКЕК, за останні вісім місяців кількість перенесених номерів зросла вдвічі. Від початку запуску послуги у травні 2019 року на нових операторів зі своїм номером перейшли майже мільйон абонентів.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому оператори змінюють тарифи і як уникнути неприємних сюрпризів.