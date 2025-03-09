Зміна мобільного оператора безкоштовно? В Україні можуть скасувати плату за перенесення номера
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Безкоштовна зміна оператора: коли скасують плату за перенесення номера.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), ініціювала зміни до порядку перенесення номерів мобільного зв’язку (MNP). Головна пропозиція – зробити цю послугу безкоштовною для всіх абонентів.
Як повідомляє видання МЕТА, проєкт відповідної постанови був ухвалений на засіданні комісії у четвер, 6 березня. Документ передбачає, що мобільні оператори не матимуть права стягувати додаткову плату за нову SIM-карту при переході до іншого оператора.
Як зараз працює перенесення номера?
На даний момент українські мобільні оператори вимагають від абонентів придбання нової SIM-карти під час зміни оператора зі збереженням номера.
- Київстар пропонує абонентам передплати купити SIM-карту, а для контрактних клієнтів видає її безкоштовно.
- Vodafone дозволяє перенесення номера, якщо користувач придбає стартовий пакет із тарифним планом.
- Lifecell надає можливість отримати eSIM безкоштовно, але для фізичних SIM-карт необхідно придбати стартовий пакет.
Що ще зміниться у процедурі перенесення номера?
Окрім скасування плати за SIM-карту, проєкт постанови передбачає:
- Єдиний підхід до подання заяв на перенесення номера.
- Можливість оперативної відмови від перенесення номера протягом половини встановленого строку (1 день).
- Прискорене ухвалення рішень у разі масштабних кібератак або аварій на мережах операторів.
За даними НКЕК, за останні вісім місяців кількість перенесених номерів зросла вдвічі. Від початку запуску послуги у травні 2019 року на нових операторів зі своїм номером перейшли майже мільйон абонентів.
Раніше "Телеграф" писав про те, чому оператори змінюють тарифи і як уникнути неприємних сюрпризів.